Kultowe seriale: TOP 9 zagranicznych i polskich propozycji

Kultowe seriale mają to do siebie, że każdy z nas na pewno pamięta choć jeden tytuł z poprzednich dekad. Tak naprawdę można by je było wymieniać bez końca. Największą popularnością oraz pamięcią cieszą się seriale z lat 90. Zebrałyśmy propozycje nie tylko polskie, ale i zagraniczne, by dać ci szeroki wybór wybrania tego, który najbardziej cię zainteresuje!

W dzisiejszych czasach aż trudno pomyśleć, że kiedyś, aby obejrzeć kolejny odcinek swojego ulubionego serialu, należało tak dostosować plan dnia, by go nie przegapić. Jednakże obecnie możliwość obejrzenia jednego odcinka nawet po kilka razy daje nam Internet oraz platformy, na których znajdziemy nasze ulubione, nawet kultowe seriale.

Spis treści:

Jednym z najbardziej kultowych seriali jest z pewnością „Seks w wielkim mieście”. Jest to przełomowa produkcja, która przełamała bariery kobiet w mówieniu o swoich potrzebach łóżkowych.

Serial opowiada o czterech kobietach mieszkających w Nowym Jorku. Są przyjaciółkami, które zwierzają się sobie ze swoich przygód seksualnych oraz osobistych problemów. Każda z nich ma różny charakter, podejście do życia czy priorytet, do którego dąży. W skład tej wybuchowej paczki wchodzą: Samantha Jones, specjalistka od PR, Carrie Bradshaw, pisarka i felietonistka w „New York Star”, Charlotte York, właścicielka galerii sztuki oraz Miranda Hobbes, prawniczka.

Kobiety marzą o prawdziwej miłości, markowych ubraniach oraz oczywiście… o Nowym Jorku! Ciągle zmagać się muszą z plotkami, modowym dress codzie oraz problemami życia codziennego. Produkcja doczekała się 6 sezonów, więc będzie wręcz idealną opcją na popołudnia z przyjaciółką.

Kolejnym kultowym serialem jest „Beverly Hills 90210”, który ukazuje luksusowe życie bogatej młodzieży. Produkcja skupia się na rozterkach miłosnych, życiowych problemach i tragediach nastolatków. A to wszystko opiewa w kalifornijskie scenerie i szybkie samochody – czyli każdy znajdzie coś dla siebie!

Serial ten to opowieść o grupie przyjaciół pochodzących z Beverly Hills. Uczęszczają do West Beverly High. Poruszane są tematy, które niełatwo przyjąć każdej publiczności. Młodzież musi uporać się z takimi tematami jak: przemoc w rodzinie, gwałt, depresja, homoseksualizm, rasizm i wiele podobnych. Do całej otoczki problemów, dochodzą imprezy, hazard i wiele innych.

Produkcja liczy sobie aż 10 sezonów i czasem ciężko uwierzyć, że stworzono prawie 300 odcinków tych nastolatkowych perypetii! Nie trzeba chyba dodawać, że ten wybór okazuje się najlepszą opcją na spędzanie zimowych wieczorów z paczką przyjaciół!

Produkcja, której przedstawiać nie trzeba. „Świat według Bundych” to serial, który z dozą sarkazmu ukazuje model typowej, amerykańskiej rodziny.

Al Bundy oraz jego żona Peggy mieszkają w domu na przedmieściu Chicago wraz ze swoimi dziećmi – Kelly i Bud’em. Głowa rodziny jest nieco zarozumiały, przez co nie może pogodzić się z losem, jaki go spotkał. Jest zbyt leniwy, by cokolwiek zmienić. W każdym momencie swojego życia wypomina, że przez swoją żonę, która zmuszała go do małżeństwa, zmarnował szansę na karierę sportową. Jego żona natomiast czuje się samotna i niespełniona. Miga się od jakichkolwiek prac domowych, oglądając codziennie na kanapie swoje ulubione seriale i programy. Kelly natomiast jest „tą blondynką z dowcipów”. Nie może oprzeć się płci przeciwnej – podobnie jak jej brat Bud. Piątym członkiem rodziny Bundych jest pies Buck, o którym rodzina zawsze zapomina.

Ta kultowa produkcja jest jedną z najsłynniejszych sitcomów na świecie. Jej popularność nie słabnie, a wręcz przeciwnie, powstaje coraz więcej fanklubów związanych z serialem.

Kolejną propozycją kultowego serialu są „Czarodziejki”. Produkcja opowiada o trzech siostrach najmłodszego pokolenia rodu czarownic Warrenów – Phoebe, Piper i Prue. Każda z nich posiada magiczne zdolności, które przez całe swoje życie rozwijają.

Tytułowe czarodziejki w magicznym świecie są znane właśnie pod tą nazwą, lecz przez ich społeczeństwo postrzegane są jako „normalne”. Po śmierci swojej babci odziedziczyły stary dom. Odkrywają w nim „Księgę Cieni”, dzięki której dowiadują się o swoich mocach. Phoebe potrafi przewidywać przyszłość, Prue może siłą woli przenosić przedmioty, a Piper umie zatrzymywać czas. Ich przeznaczeniem jest walka między innymi z demonami, by uchronić społeczeństwo od zagrożenia.

„Czarodziejki” to połączenie komedii, fantasy i horroru. Serial posiada aż 8 sezonów. Dzięki swojej popularności, po zakończeniu zdjęć powstał komiks o tych nadzwyczajnych dziewczynach.

„Słoneczny Patrol” to produkcja, która nie tylko wpisuje się w kultowe seriale, ale również w kultową sławę dla Pameli Anderson. Akcja rozgrywa się w głównej mierze na plaży w Malibu, gdzie bohaterowie pracowali tam jako pracownicy.

Fabuła opowiada o grupie ratowników. Przez kolejne odcinki poznać można ich życie nie tylko zawodowe, ale i osobiste. Na ekranie obserwować możemy niebezpieczeństwa na plaży, z jakimi uporać się muszą każdego dnia. Oprócz ratowania tonących ratownicy będą musieli zmierzyć się z mordercami, którzy czyhają na plażowiczów, atakami rekinów czy trzęsieniami ziemi.

Słońce, plaża, morskie fale – to wszystko, czego potrzebujesz w te zimne wieczory. Jeśli chcesz obejrzeć kultowy serial uchodzący za „ten starszy”, to z pewnością zachwyci cię mentalność i moda lat 90.

Każdy fan seriali z pewnością kojarzy ten tytuł. Serial „Przyjaciele” jest jednym z najbardziej znanych i lubianych produkcji społeczeństwa. Fabuła kręci się wokół szóstki przyjaciół, którzy codziennie mierzyć się muszą z różnymi problemami.

W skład tej zgranej paczki wchodzi Rachel, która jest rozpuszczoną dziewczyną z bogatej rodziny, Pheobe, która jest masażystką z dziwnymi zachowaniami i poglądami i Monica, szefowa kuchni z obsesją na punkcie czystości. Męską część reprezentuje Joey, bezrobotny aktor, zawodowy podrywacz o niskim poziomie inteligencji, Chandler, pracownik przetwarzający dane, z sarkastycznym poczuciem humoru oraz Ross, beznadziejnie zakochany w Rachel, paleontolog, brat Monici. Miejscem ich spotkań, w którym dzielą się ze sobą swoimi przeżyciami, jest kawiarnia Central Perk.

Produkcja ta jest jedną z najbardziej cenionych seriali telewizyjnych. Posiada aż 10 sezonów, co daje około 240 odcinków. Zatem pomysł na zimowe wieczory nasuwa się sam!

Czas na polskie seriale, więc w pierwszej kolejności polecamy ci znanego pewnie każdemu Polakowi „Czterdziestolatka”. Pisząc ten artykuł mamy w głowie słowa Ireny Kwiatkowskiej kobiety pracującej, która „żadnej pracy się nie boi”.

Ta produkcja popularna w latach 70. zdobyła rzesze fanów. Opowiada o Stefanie Karwowskim, warszawskim inżynierze. Przechodzi on kryzys wieku średniego, który tak samo on, jak i jego rodzina, muszą przejść oraz dopasować się do szarej rzeczywistości. Widzowie poznać go mogą w chwili, jak kończy 40 lat. Jego dorobek to Fiat 126p oraz własne mieszkanie. Wyznacza sobie postanowienie (a kto tego nie robi?), którym jest rzucenie palenia. Jednakże problemy dnia codziennego i szalone tempo życia, jakie mężczyzna dostaje od losu, uniemożliwia mu to.

Świetna obsada, dużo humoru i niezapomniane dialogi bawią widzów do dziś. Jest to produkcja tak kultowa i większości znana, że z chęcią wraca do niej każde pokolenie.

Na miano kultu serialowego zasługuje również „Daleko od szosy”. W 7 odcinkach streszczona jest historia Leszka oraz jego perypetie. Pragnie on wyrwać się z rodzinnej wsi i zostać „kimś”.

Leszek Górecki z rodzinnego domu przenosi się do miasta, by tam rozpocząć całkiem nowe życie. Od dziecka interesuje się samochodami i mechaniką, więc marzy mu się zostać kierowcą. Przed planowanym wyjazdem poznaje Bronkę, która uchodzi za najładniejszą dziewczynę w całej wsi. Mimo rodzącego się między nimi uczucia, mężczyzna czuje, że potrzebuje od życia czegoś więcej. Wyjeżdża na Śląsk, pracując tam i odkładając pieniądze na kurs prawa jazdy. Któregoś dnia w mieście poznaje Anię, która jest studentką z tzw. dobrego domu. Jest ona dla niego inspiracją, by realizować i spełniać swoje cele. Tych dwoje zaczyna łączyć uczucie, lecz przepaść intelektualna nie wróży im długiej przyszłości.

„Daleko od szosy” miało swoją premierę w latach 70. Poprzez ponadczasową fabułę, widzowie pokochali go i często wracają do losów głównego bohatera.

Materiały prasowe

Produkcję „Czterej Pancerni i pies” pamiętają jeszcze nasi rodzice, dlatego wpisuje się ona z pewnością w serialowy kult. Bohaterami jest czterech żołnierzy: Gustlik, Janek, Grigorij i Olgierd oraz pies Szarik.

Każdy odcinek serialu opowiada o ich perypetiach, którzy idą szlakiem z polskich Studzianek do Berlina. Autorzy serialu ukazują nie tylko trud, jaki mężczyźni doświadczają na froncie, ale również przewija się wiele pobocznych wątków. Nie obejdzie się bez humorystycznych akcentów, które każdy fan „Czerech Pancernych i psa” wspomina do dziś. Obserwować można również to, jak rodzą się ich uczucia do kobiet, które spotykają.

Ci, którzy znają bardzo dobrze serial, wrócić mogą z nostalgią do tamtych dni oraz do kultowych scen. Jednak, jeśli nie znasz tej produkcji, to warto, abyś nadrobiła klasykę i dowiedziała się, na jakich produkcjach wychowało się starsze społeczeństwo. Jeśli zainteresowała cię tematyka starszych produkcji, to zapoznaj się z tytułami jakie kryją polskie seriale z lat 80.

Jeśli mało ci tytułów, to zapoznaj się z innymi tytułami kultowych seriali: