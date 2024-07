Kto kogo miał zagrać w polskich serialach

Lenę Starską w serialu "Na dobre i na złe" gra Anita Sokołowska. O tę rolę walczyła z samą... Agatą Buzek.

Dopiero teraz dowiedziałam się, że konkurowałam z Agatą Buzek. Nie liczyłam na to, że dostanę tę rolę. Wystąpiłam już kiedyś w Na dobre i na złe. To był epizod. Myślałam więc, że to mnie zdyskwalifikuje. Dzięki temu na zdjęciach próbnych byłam dużo spokojniejsza - mówiła kilka lat temu aktorka.