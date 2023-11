Miłość, żądza, obsesja i legendarna whisky – to wszystko z udziałem największych gwiazd polskiego kina i muzyki! Pięcioodcinkowy serial „Kropla Prawdy” to pierwsza tego typu produkcja w historii. Premiera pierwszego odcinka odbyła się 19 października, kolejny odcinek już dziś (26 października)!

Reklama

Na pozór zwyczajny elegancki hotel, wewnątrz kameralny bar, charyzmatyczny barman i siedzący przy barze mężczyzna ze szklaneczką whisky w dłoni. Nikt nie wie kim jest, skąd pochodzi i dlaczego zawsze nosi ciemne okulary. Wieść niesie jednak, że nikt nie wie o whisky tyle co on.

Bar, który odwiedzamy w „Kropli Prawdy” to nie byle jakie miejsce – zaglądają tu gwiazdy filmu i muzyki, którym tajemniczy mężczyzna opowiada historię szalonego Szkota – Beathana McCrow. Człowieka, który poświęcił wszystko, by stworzyć dzieło, jakiego jeszcze nie było – świętego Graala pośród whisky.

Kim jest tajemniczy człowiek? Dlaczego w swoją opowieść wciąga odwiedzających bar gości? W jaki sposób powstała legendarna whisky? Żeby poznać odpowiedzi na te i inne pytania, musicie obejrzeć „Kroplę Prawdy”! ;)

Tego jeszcze nie było

Za scenariusz i reżyserię serialu odpowiada duet Konqubinat.

W rolę głównego bohatera, łączącego ze sobą inne postaci i wątki – wcielił się Wojciech Zieliński. Towarzyszy mu charyzmatyczny barman, którego zagrał Jacek Koman. W postać szalonego Szkota, pragnącego stworzyć najlepszą whisky w historii, wcielił się Marek Pituch. W każdym odcinku pojawiają się także wyjątkowi goście: Czesław Mozil, Olga Frycz, Jacek „Tede” Graniecki oraz Marek Bukowski.

Praca na planie „Kropli Prawdy” była dla mnie niezwykłym doświadczeniem. Wcieliłem się w tajemniczą postać mężczyzny, z nadzwyczaj wyczulonym węchem i smakiem. Za swój dar człowiek ten zapłacił jednak wysoką cenę… Nigdy wcześniej nie grałem osoby, która ciągle skrywa swoją twarz za ciemnymi okularami. Każdy aktor gra także swoim spojrzeniem – w tym przypadku nie było to możliwe, dzięki czemu musiałem rozwijać inne techniki ekspresji – mówi Wojciech Zieliński.

„Kropla Prawdy” to pierwszy serial, w którym główne role odgrywają nie tylko gwiazdy polskiego kina oraz sceny muzycznej, ale także marka whisky. Produkcja łączy w sobie bowiem elementy thrillera oraz aspekt edukacyjny – dotyczący wiedzy na temat whisky. Każdy odcinek to doskonały przewodnik po rodzajach, sposobach podawania i nutach smakowych trunku.

Nie oznacza to jednak, że to wybija się na pierwszy plan. Recenzenci i dziennikarze, którzy mieli okazję zobaczyć już cztery pierwsze odcinki serii zgodnie twierdzą, że wątek fabularny jest na tyle ciekawy, a serial tak dobrze zrobiony, że szybko zapomina się o tym, że jest to projekt reklamowy.

Klimat pięcioodcinkowego serialu pochłania do głębi. Mroczny, tajemniczy i piękny! Trzeba przyznać, że realizacja naprawdę robi duże wrażenie. Wszystkie wrażenia spotęgowane zostały świetnie dobraną muzyką i zapierającymi dech w piersiach zdjęciami - przebitki historii szalonego Szkota to prawdziwe mistrzostwo. Wszystko to sprawia, że historia ekscentrycznego miłośnika whisky wciąga już od pierwszego odcinka.

Polecamy! :)

Gdzie oglądać „Kroplę Prawdy”?

Mat. prasowe

Serial „Kropla Prawdy” składa się z 5 odcinków. Premiera każdego z nich będzie miała miejsce co czwartek, od 19 października.

Produkcję będzie można obejrzeć wyłącznie w kanałach społecznościowych marki Ballantine’s oraz na stronie internetowej www.whisky.pl/kroplaprawdy.

W pierwszym odcinku zatytułowanym „Rytuał. Opowieść o zazdrości” mieliśmy okazję zobaczyć Czesława Mozila. Muzyk wcielił się w rolę stałego klienta baru, który spotyka w nim faceta. Rozmowa z tajemniczym nieznajomym od whisky przechodzi przez jazz, a kiedy najlepiej już się rozejść, słychać tylko krzyk...

Już dziś (26 października) można oglądać także kolejny odcinek - „Rytuał. Opowieść o miłości” z Markiem Bukowskim w roli głównej. Koniecznie sprawdźcie!