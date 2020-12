„Kozacka miłość” to kostiumowy serial, który zyskał popularność w Rosji, na Ukraine, w Gruzji, czy Pakistanie. Od 30 listopada możemy obejrzeć produkcję na antenie telewizyjnej Dwójki (dni powszednie o godzinie 18:45). Jak się okazuje, serial zdobywa widownię i u nas - pierwsze cztery odcinki serialu oglądało średnio 1,75 mln osób.

O czym jest serial "Kozacka miłość"?

Akcja serialu rozgrywa się na ukraińskiej prowincji na przełomie XIX i XX wieku. To historia miłości, dla której nie ma barier i przeciwności. Młoda i piękna dziewczyna Marysia Sotnyk (w tej roli Zoriana Marchenko) dorasta w rodzinie bogatego Kozaka, otoczona troskliwą ojcowską miłością.

Podczas przejażdżki bryczką prawie dochodzi do wypadku, z opresji ratuje ją biedny szlachcic Stepan Gruszin, który przybywa do jej rodzinnej wioski. Marysia zakochuje się w Stepanie i za wszelką cenę chce, by został jej mężem. Jednak młody szlachcic do szaleństwa zakochany jest w innej - Alenie. Planuje z nią potajemny ślub i wspólne życie. Stepan i Alena uciekają na wieś. Sprawa komplikuje się, gdy rodzice Aleny przedstawiają dziewczynie bogatego kupca, Piotra Kolewanowa. Mężczyzna prosząc o jej rękę, obiecuje spłacić rodzinne długi. Aby być razem, Stepan i Alena będą musieli znosić separację, oszustwo i nienawiść bliskich.

Kim jest Zoryana Marchenko?

Główną rolę w serialu gra Zoriana Marchenko, która wciela się w postać Marysi Sotnyk. Marcheko urodziła się 9 grudnia 1988 r. w Dnieprodzierżyńsku. Jest absolwentką Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Teatru, Kina i Telewizji im. Iwana Kapenki-Karego. Zawodowo zajmuje się aktorstwem oraz modelingiem. Pierwsze większe role otrzymała w 2013 roku. Aktorka zagrała w ukraińskich serialach "Prawo wojny" i "Chelnochnitsy". Zadebiutowała na dużym ekranie w filmie "Czarny kruk" (2019). Wystąpiła również m.in. w "Tropicielu", "Synevir", czy "For Rent".

Zoryana Marchenko w roli modelki. Czyż nie wygląda świetnie?

Prywatnie aktorka jest szczęśliwą mamą czteroletniej dziewczynki. Wspólnymi zdjęciami chętnie dzieli się na swoim oficjalnym Instagramie.

Oprócz Marchenko widzowie w serialu mogą oglądać innych rosyjskich i ukraińskich aktorów: Ekaterinę Olkinę (Alena), Viecheslava Drobinkova (Stepan Gruszin), Dmitrija Nazarova (Gregori Sotnyk) czy Aleksandra Mokhova (Piotr Kolewanow).