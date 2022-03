"Kowalscy kontra Kowalscy": Piotr przegrał cały majątek w karty! "Wszystko wywrócone do góry nogami"

Koronawirus Polsatowi nie straszny! Stacja rusza z trzema wielkimi serialowymi projektami! Aktualnie powstają aż trzy nowe produkcji, które mają przyciągnąć widzów - są to seriale "Kowalscy kontra Kowalscy", "Maria Matejko" oraz "Osaczony". Znamy szczegóły każdego z nich i obsadę. Zobaczcie, na kogo Polsat stawia w tym roku! Nowe seriale Polsatu na 2020 - "Kowalscy kontra Kowalscy" „Kowalscy kontra Kowalscy” to pierwsza propozycja stacji. Ma to być przewrotna komedia pomyłek. Opowieść o dwóch rodzinach, które teoretycznie łączy tylko to samo popularne w Polsce nazwisko, a różni właściwie wszystko! Ale czy na pewno…? Choć żyją w dwóch zupełnie innych światach oraz dzieli ich wykształcenie, status społeczny i finansowy, priorytety, styl życia, to nagle, jedna wiadomość sprawi, że staną się sobie bliżsi, niż można to sobie wyobrazić. Pewna wizyta w szpitalu rozpocznie lawinę zaskakujących i przezabawnych zdarzeń w życiu obu rodzin. Serial w prześmieszny sposób podejmie temat, czy z rodziną rzeczywiście najlepiej wychodzi się na zdjęciach oraz na ile pieniądze są gwarantem szczęścia… Ekranowe małżeństwa tworzyć będą Piotr Adamczyk i Marieta Żukowska oraz Wojciech Mecwaldowski i Katarzyna Kwiatkowska. Ich synowie zagrani przez Patryka Cebulskiego i Jakuba Zdrójkowskiego starać się będą o względy pięknej Eli, czyli Wiktorii Gąsiewskiej. W obsadzie również m.in. Paweł Wawrzecki, Mikołaj Cieślak, Bartosz Obuchowicz i Joanna Orleańska. Nowe seriale Polsatu na 2020 - „Maria Matejko” O tym serialu plotkowało się od dawna - według spekulacji ma on zastąpić serial "Zawsze warto" z Wieniawą, Zielińską i Rosati. Jest to polska wersja francuskiej produkcji „Candice...