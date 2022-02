"Gliniarze": 12. sezon wraca na antenę Polsatu. Co czeka nas w nowych odcinkach serialu?

Zdjęcia pobitej Laury Samojłowicz wyglądają naprawdę przerażająco! Rozcięty łuk brwiowy i warga, poobijana i posiniaczona twarz - to wszystko wygląda naprawdę fatalnie. Co się stało? Już na wstępie uspokajamy, że na szczęście jest to tylko doskonale wykonana charakteryzacja. A to wszystko na planie serialu "Gliniarze". Dlaczego nowa śledcza została brutalnie pobita? Zobaczcie! Zobacz także: Gwiazda "Gliniarzy" znalazła miłość na planie serialu! Zobaczcie, z kim spotyka się Ewelina Ruckgaber! "Gliniarze": Laura Samojłowicz brutalnie pobita! Ma zmasakrowaną twarz! Zobaczcie zdjęcia Laura Samojłowicz w serialu "Gliniarze" wciela się w nową śledczą, Weronikę Grot. Funkcjonariuszka przeniosła się z wrocławskiego Wydziału Antynarkotykowego do Warszawy i niespodziewanie dołączyła do ekipy stołecznego Wydziału Kryminalnego. Grot jest bardzo pewna siebie i wygląda na to, że już w pierwszych dniach służby w nowym wydziale, prawdopodobnie komuś nie przypadła do gustu lub w czymś przeszkodziła... Ślady brutalnego pobicia na twarzy aktorki wyglądają naprawdę bardzo realistyczne. Oczywiście taki efekt został uzyskany dzięki doskonałej charakteryzacji aktorki na potrzeby odcinka "Gliniarzy”. Na twarzy gwiazdy, wcielającej się w postać Weroniki Grot widzimy między innymi rozcięty łuk brwiowy oraz wargę! Do tego siniaki jeszcze bardziej potęgują cały efekt charakteryzacji. Czy ktoś napadł na Weronikę Grot, a może to ona wdała się w bójkę? Czy nowa detektyw Wydziału Kryminalnego jest w coś uwikłana? Sprawa tego pobicia jest naprawdę bardzo niepokojąca! Jedno jest pewne - nowa funkcjonariuszka i jej historie dostarczą nam wielu emocji w najnowszych odcinkach "Gliniarzy". O tym co wydarzyło się bohaterce przekonacie się już w piątek 4...