1 z 4

1423 odcinek serialu „M jak miłość” będzie bardzo emocjonujący! To wtedy Kinga urodzi swoje córeczki, jednak zanim to nastąpi w życiu Zduńskich wiele się zmieni. Z całą pewnością zapamiętają ten dzień. Oprócz tego, że spotka ich wielkie szczęście, będą musieli zmierzyć się z poważnymi problemami finansowymi. Piotrek w końcu wyzna Kindze, co robił za jej plecami. Niestety zamiast radości czeka ich wielki dramat.

Sprawdźcie, co stanie się z kawalerką, którą kupił Zduński...

Zobacz: Wzruszające słowa Piotrka po narodzinach bliźniaczek. Szczęśliwe zakończenie porodu w „M jak miłość”!