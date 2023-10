Kariera aktorska Julii Wieniawy stanęła pod znakiem zapytania. W lutym z anteny TVP zniknęła "Rodzinka.pl", w którym młoda aktorka przez osiem lat grała Paulę – dziewczynę Kuby Boskiego. Teraz mówi się, że drugi sezon "Zawsze warto" z jej udziałem, będzie ostatnim, jaki zobaczą widzowie Polsatu. Powód? Serial ma podobno zbyt niską oglądalność, by opłacało się go kontynuować, a stacja już rozpoczęła prace nad nowymi formatami. Czy to oznacza, że Julia Wieniawa straciła wszystkie role i jesienią zniknie z telewizji? Magazyn "Party" donosi, że jeszcze nie wszystko stracone!

Reklama

Nie dostaliśmy żadnych oficjalnych informacji ze strony Telewizji Polsat, że "Zawsze warto" nie będzie kontynuowane – zdradziła w rozmowie z "Party" Martyna Weryńska z Akson Studio, które zajmuje się produkcją serialu.

O zakończeniu zdjęć nic nie wie również Julia Wieniawa, ani pozostali członkowie obsady aktorskiej.

Przez epidemię koronawirusa wstrzymano wszystkie produkcje. Jakie będą dalsze losy serialu? Nie wiemy. Okaże się niebawem – tłumaczy Marta Wieniawa, mama Julii.

Natomiast pewne jest, że jesienią widzowie Polsatu znów zobaczą Julię w duecie ze Stefano Terrazzino na parkiecie "Tańca z gwiazdami". A co z kursem aktorstwa, na który Wieniawa miała wyjechać we wrześniu do Stanów Zjednoczonych? Dowiesz się z nowego "Party".

Party

Kariera aktorska Julii Wieniawy stoi pod znakiem zapytania.

Instagram