Widzowie Polsatu pokochali Komisarz Marię Matejko z serialu "Komisarz mama". Policjantki nie da się nie lubić za jej inteligencję, bystrość i niekonwencjonalne pomysły na rozwiązywanie kryminalnych zagadek. Ciepła i kochająca komisarz mama nie może także narzekać na brak zainteresowania ze strony mężczyzn. Do tej pory widzowie mogli zobaczyć jej relację z byłym mężem i sąsiadem Łukaszem. Tymczasem o serce Marii będą walczyć kolejni adoratorzy! Co będzie się działo w rozpoczynającym się dziś drugim sezonie uwielbianego przez widzów serialu? Szczegóły zdradza odtwórczyni głównej roli, Paulina Chruściel. "Komisarz Mama 2": widzowie w końcu poznają trudną i tajemniczą przeszłość Marii Matejko Maria Matejko dała się poznać widzom z dwóch zupełnie różnych stron. Komisarz Mama w domu jest ciepłą, nie zawsze zaradną, kochającą mamą, zaś w pracy jest pewna tego, co chce osiągnąć, nie boi się działać nietypowo i sprzeciwiać najbardziej doświadczonym współpracownikom. Widzowie do tej pory nie znali powodu tych dwóch różnych odsłon pięknej policjantki. Paulina Chruściel zdradza, że w drugim sezonie serialu to się w końcu zmieni: Myślę, że w drugim sezonie poznamy ten „background” Marii. Dowiemy się więcej o jej życiu prywatnym, o jej przyszłości, o tym, dlaczego ona jest taka, a nie inna, dlaczego jest tak emocjonalna, dlaczego tak reaguje na pewne rzeczy […] o jej rodzinie, ojcu (mniej o jej matce). To też jest powiązane z tymi zagadkami kryminalnymi, ponieważ Maria to taka postać, która bardzo osobiście podchodzi do każdej sprawy i ogólnie do swojej pracy. W 2. sezonie dowiadujemy się, dlaczego tak jest, jakie są motywy jej zachowania. Drugi sezon jest trochę inny, jeśli chodzi o dramaturgię każdego odcinka, te zagadki kryminalne są...