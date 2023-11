Magda (Anna Mucha) już wkrótce stanie na ślubnym kobiercu? Od jakiegoś czasu bohaterka "M jak miłość" walczy o życie w szpitalu, do którego trafiła po tym, jak przez przypadek wzięła narkotyki zamiast swoich leków na serce. Jak już wiemy, lekarzom uda się uratować ukochaną Budzyńskiego, co bardzo ucieszy nie tylko jej najbliższych, ale i Kamila (Marcin Bosak), który po latach zrozumiał, że to właśnie Magda jest kobietą jego życia...

Magda odrzuci względy Kamila i zostanie żoną Budzyńskiego?

W kolejnych odcinkach "M jak miłość" Magda wybudzi się ze śpiączki i jak już wiemy, szczęśliwy Budzyński powie do swojej ukochanej, że po jej wyjściu ze szpitala muszą zorganizować ślub.

Jak tylko to całe zamieszanie się skończy, to bierzemy ślub. I nie przyjmuję odmowy... Bardzo tego potrzebuję i chcę...- powie Budzyński.

Po rozmowie z Andrzejem Magda zaśnie, ale gdy się obudzi powie głośno, że jak tylko wyjdzie ze szpitala sama mu się oświadczy. Nie zauważy jednak, że przy jej łóżku czuwał właśnie Kamil, który będzie zaskoczony jej wyznaniem. Kamil powie jej wtedy, że chciałby z nią być! Według doniesień magazynu "Świat seriali" Magda odrzuci względy Kamila i powie mu, że jest szczęśliwa u boku Budzyńskiego. Kamil zapewni Magdę, że zawsze może na niego liczyć.

Czy po wyjściu ze szpitala Magda i Andrzej wezmą ślub? Odpowiedź na to pytanie poznamy dopiero za jakiś czas. Jedno jest pewne, fani "M jak miłość" z pewnością chcieliby, żeby po tak trudnych chwilach Magda znów była szczęśliwa.

Już wkrótce Magda i Andrzej powiedzą sobie TAK?

