Już za kilka tygodni obejrzymy ostatni sezon serialu "Gra o tron"! Kit Harington, czyli serialowy Jon Snow udzielił głośnego wywiadu, w którym przyznał się, że cierpi na depresję. Jak się okazuje, rola w jednym z najpopularniejszych seriali na świecie przytłoczyła 32-latka!

Jon Snow cierpi na depresję

Kit Harington jest jednym z nielicznych aktorów w tym serialu, którzy dotrwali do ostatniego sezonu. Jego postać co prawda umarła w 5. sezonie, jednak udało mu się powrócić do żywych za sprawą magii! Wiadomość ucieszyła fanów produkcji, ale sam Kit Harington nie przyjął jej dobrze. Dlaczego?

Ludzie krzyczą na ciebie na ulicy: "Jesteś martwy?”, a jednocześnie musisz jakoś wyglądać. Wszystkie twoje nerwice - a ja jestem neurotyczny jak każdy aktor - zaczynają być bardziej ostre... To nie był dobry czas w moim życiu. Oczekiwano, że muszę czuć się jak najszczęśliwa osoba na świecie, a ja tak naprawdę czułem się bardzo bezbronny - wyznał w rozmowie z "Vanity Fair".

Aktor dodał, że nie wspomina tego czasu dobrze, ponieważ musiał rozpocząć terapię. Kit zamknął się w sobie. Nie chciał z nikim nawiązywać bliższej relacji.

Nie czułem się bezpiecznie i nie rozmawiałem z nikim. Powinienem być bardzo wdzięczny za to, co mam, ale czułem się zaniepokojony tym, czy potrafię w ogóle grać... To tak, jakbyś był na imprezie, która staje się coraz lepsza. W pewnym momencie docierasz do takiego momentu, że nie może być już lepiej. Nie wiesz, co mógłbyś jeszcze zrobić - wyznał.

Kit Harington wspomniał też o pracy na planie ostatniego sezonu "Gry o tron". Jak wyglądała atmosfera na planie? Jak się dowiadujemy pogoda była "ekstremalna", a warunki bardzo ciężkie...

Podczas ostatniego sezonu czułem, że jesteśmy zmęczeni. Myślę, że tak było, bo wszyscy widzieli już zbliżający się koniec.

Czekacie na ostatni sezon serialu? Mamy nadzieję, że z Kitem wszystko będzie dobrze!

"Gra o tron" nadawana jest od 2011 roku. Produkcja HBO zdobyła 89 nagród i 252 nominacje!

