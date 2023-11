Już w kwietniu na HBO wszyscy fani serialu „Gra o tron” będą mieli okazję obejrzeć ostatni sezon popularnego serialu. Jego zakończenia nikt się nie spodziewa, a twórcy już nie raz zaskakiwali widzów. Każdy oczekuje spektakularnego finału i okazuje się, że nie zna go nawet sam George R.R. Martin!

Czy finał "Gry o tron" będzie wielkim zaskoczeniem?

Niedawno w sieci pojawił się zwiastun 8. sezonu „Gry o tron”. Serial na HBO zobaczymy już 14 kwietnia. To będzie ostatni sezon! Oczywiście zakończenie tak popularnej produkcji owiane jest tajemnicą, której nie zna nawet autor książki, George R.R. Martin. Pisarz do tej pory współpracował z produkcją serialu i pracował nad scenariuszem pierwszych sezonów. Jednak potem wrócił do pisania książek. Jakiś czas temu wyjawił jednak produkcji, w jaki sposób chciałby zakończyć „Grę o tron” okazało się, że na to już za późno bo wszystko jest już zaplanowane.

Nie czytałem scenariusza i nie mogłem odwiedzić planu ze względu na pracę nad Winds. Wiem niektóre rzeczy. Oczywiście, minęli mnie kilka lat temu. Mogą występować istotne rozbieżności. - możemy przeczytać na Ew.com

Sądzicie, że scenarzyści "Gry o tron" zaskoczą samego George'a R.R. Martina?

"Gra o tron" sezon 8.

