Kim jest Patryk Cebulski, gwiazdor nowego serialu Polsatu „Kowalscy kontra Kowalscy”? 23-letni przystojniak podbija Instagram

Już dziś marca na antenie Telewizji Polsat zobaczymy nowy serial komediowy „Kowalscy kontra Kowalscy”. Obok plejady gwiazd w jednej z głównych ról wystąpi Patryk Cebulski! Kim jest 23-letni przystojniak, za którym już szaleją rzesze nastolatek, i jak zaczęła się jego kariera aktorska?

Patryk Cebulski urodził się w Krakowie. Na co dzień mieszka wraz z rodziną w Niepołomicach pod Krakowem, ale z racji obowiązków zawodowych często bywa w Warszawie. Mimo że kocha dobre samochody i szybką jazdę, nie poszedł w ślady swojego taty Bogdana Cebulskiego, ani brata Huberta – utalentowanego kierowcy kartingowego! Talent aktorski przejawiał od najmłodszych lat. Cebulski śmieje się, że już jako mały chłopiec, bez mrugnięcia okiem, potrafił… kłamać, jak z nut!

Przygodę z aktorstwem Cebulski zaczął na Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Tam kształcił się m.in. pod okiem Jana Peszka i Doroty Segdy. Po raz pierwszy na ekranie pojawił się w 2015 roku – wystąpił w jednym z odcinków serialu „Wesołowska i mediatorzy”. Później zagrał epizodyczne role w „Ojcu Mateuszu”, „Lekarzach na start” czy „Na sygnale”. Ale widzowie najbardziej zapamiętali go z roli Eryka w "Barwach szczęścia" oraz Jędrka Adamiaka z „Na Wspólnej”.

W serialu Polsatu „Kowalscy kontra Kowalscy” Patryk zagra Janka Kowalskiego – nastolatka z bogatej rodziny, który wspólnie z Nikodemem Kowalskim (w tej roli Jakub Zdrójkowski) będzie zabiegał o względy pięknej Eli (Wiktorii Gąsiewskiej). Co go łączy z serialowym bohaterem? Okazuje się, że poza urodą… niewiele!

Najbardziej w pracy aktora Patrykowi doskwierają dojazdy na plan. Zdarza się, że 300 kilometrową trasę pokonuje nawet trzy razy w tygodniu!

Wyzwaniem jest też nauczenie się większej ilości tekstu. Bywa, że jest na to naprawdę niewiele czasu, ponieważ wracam późnym wieczorem do domu, a rano znów muszę zameldować się na planie. Mimo to nie narzekam, bo praca na planie to jest to, co kocham! Przed kamerą czuję się jak ryba w wodzie – tłumaczy Cebulski.