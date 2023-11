Już wkrótce nowy serial medyczny! Główne role zagrają w nim Kamilla Baar-Kochańska i Antoni Pawlicki. Serial nie ma jeszcze tytułu. Zobaczcie, kogo jeszcze zobaczymy na ekranie!

Obsada nowego serialu medycznego z Antonim Pawlickim!

Ruszyły zdjęcia do nowego serialu obyczajowego, którego akcja rozgrywa się w środowisku lekarzy. Główne role zagrają Kamilla Baar-Kochańska ("Na dobre i na złe", "Na krawędzi 2", "Służby specjalne", "Niania w wielkim mieście", "Druga szansa") i Antoni Pawlicki ("Czas honoru", "Skazane", "Na noże", "W rytmie serca").

O czym będzie nowy serial?

Główni bohaterowie nowego serialu produkowanego przez ATM Grupę to lekarze. On - chirurg, ona - psycholog, która dołącza do personelu szpitala, w którym pracuje bohater grany przez Pawlickiego. Połączy ich jednak coś więcej niż praca. W obsadzie, obok Baar-Kochańskiej i Pawlickiego, znaleźli się także m.in. Weronika Rosati, Julia Pogrebińska, Maciej Mikołajczyk i Paweł Ciołkosz.

Serial nie ma jeszcze tytułu. Wiadomo natomiast, że jego premiera zaplanowana jest na wiosnę 2019 r. To, która stacja go wyemituje, pozostaje tajemnicą. Mamy pierwsze zdjęcia z planu, zobaczcie koniecznie!

