Kamila Kamińska, aktorka, którą widzowie pokochali między innymi za rolę w serialu "Zakochani po uszy" właśnie pochwaliła się radosną nowiną! Jak się okazało, gwiazda spodziewa się dziecka! Aktorka podzieliła się tą informacją z okazji Międzynarodowego Dnia Matki, który dziś jest obchodzony w wielu krajach na świecie. Ponadto dodała przepiękne zdjęcie, na którym możemy zobaczyć jej piękne ciążowe krągłości. Zobaczcie sami!

Kamila Kamińska z serialu "Zakochani po uszy" spodziewa się dziecka!

Kamila Kamińska już wkrótce powita na świecie swoje pierwsze dziecko. Aktorka jest w związku z Michałem Meyerem, który również jest znany widzom między innymi z serialu "Zakochani po uszy". Chociaż w kultowej produkcji stacji TVN7 ich bohaterom raczej nie jest po drodze, to jednak prywatnie są w sobie bardzo zakochani, a za chwilę na świecie pojawi się owoc ich miłości.

Gwiazda długo ukrywała swoją ciążę, jednak teraz postanowiła podzielić się tą radosną nowiną za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na Instagramie Kamili Kamińskiej pojawiło się przepiękne zdjęcie z ciążowej sesji, na którym widzimy już duży ciążowy brzuszek aktorki. Pod postem pojawił się wzruszający opis:

Taki piękny dzień, żeby podzielić się z Wami nowiną.

W oczekiwaniu na Skarb.

Wyjątkowe 9 miesięcy w naszym życiu. ❤️

💪 @misza.meyer ❤️ dziękuję, że jesteś. 🙏

Dziś jest Międzynarodowy Dzień Matki obchodzony w wielu krajach❤️ Najlepszego dla Mam!

Wiedzieliście, że 26 maja obchodzimy go tylko w Polsce? - napisała pod postem Kamila Kamińska.

Oczywiście szybko pojawiło się mnóstwo gratulacji od fanów.

- Gratulacje dla przyszłych rodziców 🥰 - Boska wiadomość !! Gratulacje Pani Kamilo❤️👏 Będziecie wspaniałymi rodzicami 🙏🏻🥰♥️ bardzo się cieszę! - Gratulacje Kochani ❤️ - Kochana ! Cudownie ! ❤️❤️❤️❤️Całuje 🥳 - piszą fani.

My również przyłączamy się do gratulacji! Zobaczcie sami to piękne zdjęcie, którym podzieliła się Kamila Kamińska. Patrząc na brzuszek gwiazdy wygląda na to, że poród zbliża się wielkimi krokami!

Kamila Kamińska i Michał Meyer już wkrótce zostaną rodzicami!