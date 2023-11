Od śmierci Tomka Chodakowskiego (w tej roli Andrzej Młynarczyk) minął już ponad rok. Ostatni odcinek "M jak miłość" w którym widzowie zobaczyli policjanta został wyemitowany we wrześniu 2017 roku. Od tamtej chwili wdowa po Chodakowskim nie potrafi ułożyć sobie życia u boku innego mężczyzny.

Joasia (Barbara Kurdej-Szatan) wciąż tęskni za ukochanym mężem i odrzuca względy kolejnych adoratorów. Ale już wkrótce wszystko się zmieni! Czy Chodakowska znów będzie szczęśliwa i rozpocznie nowy związek?

Joasia zakończyła żałobę po Tomku?

Jak już wiemy, jakiś czas temu w życiu Joasi pojawił się przystojny milioner Leszek (Sławek Uniatowski). Chodakowska od razu zwróćiła uwagę na biznesmena, ale nic nie wskazywało na to, że wkrótce... spędzą razem romantyczne chwile!

Jak to tego dojdzie? Jak informuje portal superseriale.se.pl w 1437 odcinku "M jak miłość" Chodakowska dowie się, że Wojtuś (Feliks Matecki) zgubił się podczas wycieczki klasowej do Kampinosu! Joasia postanowi pojechać na miejsce, żeby rozpocząć poszukiwania chłopca - w trudnych chwilach będzie wpierał ją właśnie milioner Leszek! Dzięki Leszkowi Joasia szybko odnajdzie Wojtusia, a później milioner zaproponuje Joasi, żeby przenocowali w jednym z pensjonatów w Kampinosie. Joasia i Leszek spędzą razem miły wieczór i wtedy wdowa po Tomku dostrzeże ogromne podobieństwo Leszka do... jej zmarłego męża. Następnego dnia, Joasia da się ponieść emocjom i pocałuje przystojnego milionera!

Czy to oznacza, że Joasia nie będzie dłużej sama? Tomek Krajewski zastąpi u jej boku zmarłego Tomka Chodakowskiego? Tego dowiemy się z nowych odcinków "M jak miłość"! Waszym zdaniem Leszek i Joasia pasują do siebie?

