W miniony czwartek zakończył się 13. sezon "Przyjaciółek". Scenarzyści jak zwykle postarali się, żeby finał wstrząsnął widzami - Anka i Julka dowiedziały się, że samolot, którym Paweł leciał do Paryża, miał wypadek! Anka próbowała dodzwonić się do męża, ale on nie odbierał telefonu. W wiadomościach podano, że aż 8 osób zginęło i nie wiadomo, czy Paweł był wśród nich. Mamy się tego dowiedzieć dopiero w 14. sezonie "Przyjaciółek", który zostanie wyemitowany we wrześniu. Tymczasem jednak my już wiemy, jak potoczą się losy niektórych bohaterek i Pawła. Gwiazdy serialu zostały bowiem przyłapane podczas kręcenia nowych scen!

