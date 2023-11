Anka przyjedzie do swojego rodzinnego domu, gdzie przywita ją zaskoczona Julka.

Co ty tu robisz? - spyta ją zaskoczona córka.

- Wyobraź sobie, że się spóźniłam i nie poleciałam.

- I nie dałaś znać? I nie powiedziałaś nic tacie? - zapyta Julka.

- Ale co miałam mówić? Pojechałam do siebie, wyspałam się, odpoczęłam i pomyślałam, że przyjadę zrobić wam coś dobrego do jedzenia. Może coś francuskiego? Widocznie ten Paryż nie był mi pisany - powie Anka.

- Przecież tata poleciał do Paryża. Mieliście lecieć tym samym samolotem. To miała być niespodzianka. Mieliście się spotkać na pokładzie! - powie Julka.