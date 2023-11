Świetna wiadomość! Joanna Kulig zagra jedną z głównych ról w nowym serialu Netflixa - The Eddy. To ośmioodcinkowy dramat muzyczny, którego akcja rozgrywa się we Francji - tam też będą kręcone zdjęcia.

Reklama

"The Eddy", jak podaje Netflix, ma być osadzony w wielokulturowej rzeczywistości współczesnego Paryża - konkretnie wokół jednego z tamtejszych klubów muzycznych. To opowieść o jego właścicielu, członkach grającego tam zespołu i otaczającym ich mieście. Joanna Kulig zagra Maję - kobietę o niezwykłym głosie borykającą się z problemem alkoholowym. Gdy śpiewa znajduje się w centrum uwagi, poza sceną jest zagubiona… Nie chce dołączyć na stałe do zespołu, ale nie ma wyjścia.

Serial będzie debiutem telewizyjnym nagrodzonego Oscarem za reżyserię musicalu „La la land” Damiena Chazelle’a. Kulig będzie partnerował Andre Holland, który wcieli się w postać pianisty jazzowego Elliota Udo.

Wśród twórców serialu, poaza Chazelle’m wymieniany jest pięciokrotny laureat nagrody BAFTA, zwycięzca nagród Tony i Olivier, scenarzysta Jack Thorne (Skarb Narodów, To właśnie Anglia, Cudowny Chłopak), sześciokrotny zwycięzca nagrody Grammy i autor piosenek wykonywanych przez serialowy zespół, Glen Ballard (Jagged Little Pill Alanis Morissette i Bad Michaela Jacksona) oraz wyróżniony nagrodą Emmy producent Alan Poul (Sześć stóp pod ziemią, Newsroom, Opowieści z San Francisco).

Zobacz także: Joanna Kulig podjęła ważną decyzję! Tego nikt się nie spodziewał

Reklama

Joanna Kulig swoją światową karierę rozpoczęła na fali zainteresowania nominowanym do Oscara filmem "Zimna wojna":