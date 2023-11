Kilka tygodni temu Joanna Kulig po raz pierwszy została mamą. Gwiazda nie zdecydowała się na poród w Polsce, a urodziła w Stanach Zjednoczonych. Aktorka przez kilka ostatnich miesięcy w USA promowała film Pawła Pawlikowskiego "Zimna Wojna". Choć nie otrzymała nominacji do Oscara, to nie da się ukryć, że ta rola otworzyła jej wiele hollywoodzkich drzwi. Czy aktora wróci do Polski i zagra jeszcze w naszych produkcjach? Przeczytajcie, co więcej wiemy!

Joanna Kulig wróci do Polski

Joanna Kulig do tej pory nie wyjawiła, jak ma na imię jej synek. Ale jak zdradził brat aktorki, gwiazda zdecydowała się na imię Janek. W rozmowie z "Faktem" Piotr Kulig wyznał, że wszyscy są "naprawdę szczęśliwi". Wkrótce bliscy gwiazdy zobaczą na żywo jej synka!

Jak informuje "Dobry Tydzień", Joanna nie planuje długo zostać w Stanach Zjednoczonych. Gwiazda "woli mieszkać u siebie". Kiedy wróci do Polski? Zobaczcie, co powiedziała!

Nie mam zamiaru zostawać, nie czuję takiej potrzeby - wyznała Joanna w rozmowie z tygodnikiem. - W wieku 36 lat, z ułożonym życiem rodzinnym, mając wspaniałego męża, który mnie bardzo wspiera, czuję się bezpiecznie.

Choć Joanną Kulig zachwycił się nawet sam Steven Spielberg, to Hollywood musi uzbroić się jeszcze w cierpliwość. Prawdziwy dom Joasi jest w Polsce. A te w Los Angeles wyłącznie "fajnie wyglądają w filmach", o czym mówiła gwiazda w magazynie z "Vogue".

Nie wiadomo, kiedy 36-latka wróci do kraju, jednak czeka tu na nią już duża rola! Zdjęcia do tajemniczej produkcji mają rozpocząć się latem. Asia ma jeździć konno i strzelać!

Joanna Kulig podjęła ważną decyzję

Aktorka przed wakacjami planuje wrócić do Polski

