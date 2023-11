"The Eddy" to nowa produkcja, nad którą pracuje obecnie Netflix. Już wiadomo, że w jednej z głównych ról zobaczymy samą Joannę Kulig! Dla Polki jest to spore wyróżnienie. W sieci pojawiły się właśnie pierwsze zdjęcia z planu serialu "The Eddy". Zobaczcie, jak wypadła na nich Joanna Kulig!

Joanna Kulig w serialu Netflixa "The Eddy". Zobacz pierwsze zdjęcia

Netflix udostępnił zdjęcia z serialu oryginalnego "The Eddy". To pierwszy serialowy projekt nagrodzonego Oscarem za reżyserię Damiena Chazelle’a. Akcja tego serialu muzycznego rozgrywa się we współczesnym, wielokulturowym Paryżu, a fabuła rozwija się wokół klubu, jego właścicieli, grającej w nim kapeli i chaotycznego miasta, które ich wszystkich otacza.

Niedawno w sieci pojawiły się zdjęcia z planu tej produkcji. Widać na nich między innymi Joannę Kulig, która wciela się w postać Mai. Dla polskiej aktorki to spore wyróżnienie być częścią tak dużej i prestiżowej produkcji.

Ośmioodcinkowy serial nagrywany we Francji to dzieło Endeavor Content. Dostępny będzie na całym świecie wyłącznie dla użytkowników Netflix.

Joanna Kulig na planie serialu "The Eddy"

