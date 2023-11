Jeszcze do niedawna platforma Netflix obfitowała w seriale oparte na licencjach Marvela. Fani superbohaterów mogli oglądać takie produkcje, jak "Daredevil", "Luke Cage", "Iron Fist", "The Defenders", "Jessica Jones" czy też "The Punisher". Ostatecznie ostały się tylko dwa ostatnie tytuły. Niestety, w mediach gruchnęła właśnie wiadomość o tym, że widzowie będą musieli się pożegnać również z nimi. Dlaczego nie zobaczymy już kolejnych odcinków "Jessiki Jones" i "The Punishera" na platformie Netflix?

"Jessica Jones" i "The Punisher" znikają z Netflixa

Do tej pory plotkowano, że to Disney zerwał współpracę z Netflixem. Jeph Loeb, wiceprezes wykonawczy i szef telewizji Marvel Entertainment, rzucił jednak nowe światło na tę sprawę. Według niego to Netflix wycofał się z pokazywania seriali powstałych na bazie znanych komiksów. Jeph Loeb wspomniał o tym w swoim otwartym liście. Przy okazji podziękował także widzom za ich sympatię.

Z widzami pożegnał się także Jon Bernthal, który w serialu "The Punisher" wcielał się w postać Franka Castle'a, mężczyzny, który mścił się po śmierci swojej żony i dzieci. Na jego Instagramie pojawił się krótki, ale bardzo emocjonalny wpis, w którym podsumował swoją przygodę z bohaterem Marvela.

Do wszystkich, którzy służyli. Wszystkich, którzy czują tę stratę. Wszystkich, którzy kochają i rozumieją Franka oraz jego ból. To był zaszczyt znaleźć się w jego butach. Jestem bezgranicznie wdzięczny fanom komiksów, a także mężczyznom i kobietom z Narodowych Sił Zbrojnych oraz organów ścigania, dla których Frank tak wiele znaczył. Dziękuję wszystkim żołnierzom, którzy mnie szkolili. Kroczcie śmiało. Bądźcie bezpieczni - napisał Jon Bernthal.

Mamy jednak dobrą wiadomość dla fanów komiksów Marvela. Netflix nie usuwa całkowicie tych produkcji ze swojej bazy. Widzowie wciąż będą mogli wracać do nakręconych dotąd sezonów. Co więcej, na ten rok zaplanowano premierę 3. sezonu "Jessiki Jones". Jednak dokładna data premiery wciąż nie jest znana.

"The Pusniher" i "Jessica Jones" żegnają się z Netflixem

Mat. prasowe

Aktorzy tych dwóch seriali pożegnali się z fanami

