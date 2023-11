2 z 4

Co z Bogną? Danuta Stenka w rozmowie z Party.pl zdradziła, że jej postać z odcinka na odcinek będzie wygaszana. Nie oznacza to jednak, że ordynator nie zdąży zaszkodzić Artmanowi! To ona powie Annie o zbrodni, której dopuścił się przed laty.

Śmiertelny wypadek, zakopywanie ciała, sporo cię ominęło. Zabił człowieka. Wiedziałam, gdzie jest ciało - powie Leśniewskiej dyrektorka szpitala.

Czy w końcu Jan (Adam Woronowicz) trafi do więzienia?

