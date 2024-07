7 z 8

Lisa Kudrow - Phoebe Buffay

Choć filmografia Lisy Kudrow jest bogata, to na jej koncie próżno szukać sukcesów na miarę choćby ułamka sławy, jaką przynieśli jej "Przyjaciele". Mimo to aktorka może pochwalić się nominacją do nagrody Emmy, którą przyniosła jej rola w "Wielkim powrocie". Z Courteney Cox spotkała się ponownie w jej telewizyjnym hicie "Cougar Town: Miasto kocic". Kudrow zajęła się też pisaniem scenariuszy do telewizyjnej produkcji "Web Therapy", która doczekała się już czwartego sezonu. Lisa występuje w nim i czasem do udziału zaprasza przyjaciół z... "Przyjaciół". W przyszłym roku pojawi się u boku Anny Kendrick w filmie "Table 19".