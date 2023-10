"Brzydula" podbiła serca nie tylko polskich widzów. Jak się okazuje, popularna kolumbijska telenowela "Yo soy Betty, la fea", stała się pierwowzorem produkcji na całym świecie, a swoją brzydulę mają Chorwaci, Rosjanie, Amerykanie, Chińczycy, Meksykanie, Niemcy i... tak moglibyśmy wymieniać bez końca. Co więcej, aktorki które wcieliły się w postać mało urodziwej, lecz niezwykle inteligentnej głównej bohaterki, musiały przejść ogromne charakteryzacje, bo w prawdziwym życiu to istne boginie piękności! Która "Brzydula" zasługuje na pierwsze miejsce?

Reklama

Aparat na zębach i okulary korekcyjne to nieodłączne atrybuty "Brzydul" na całym świcie. Historia o młodej dziewczynie, która trafia do domu mody, gdzie inni pracownicy naśmiewają się z niej z powodu jej wyglądu, okazała się prawdziwym przepisem na sukces, a na moment, w którym tytułowa bohaterka, zawsze szaleńczo zakochana w swoim szefie, przechodzi metamorfozę i pokazuje swoje, do tej pory skrywane, piękno, doczekała się milionów fanów. Naszą "BrzydUlę", w którą wcieliła się Julia Kamińska kojarzymy doskonale, jak jednak wyglądają jej odpowiedniczki w innych krajach i która z "Brzydul" jest najpiękniejsza? Musimy przyznać, że Azjatycka wersja całkowicie skradła nasze serca. Zobacz nasz materiał wideo i sama oceń, kto zasłużył na pierwsze miejsce.

Zobacz także: Jak wygląda dziś filmowy "Brzdąc w opałach"? Odtwórcy roli chłopca mają dziś 28 lat!

Nie tylko w Polsce "BrzydUla" okazała się prawdziwym hitem. Metamorfozy zagranicznych głównych bohaterek serialu są równie niesamowite!

East News