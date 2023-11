Serial "Niewolnica Isaura" powstał na podstawie powieści Bernardo Guimarãesa z 1875 roku. W Polsce wyemitowano 15-odcinkową wersję telenoweli, która skradła serca Polaków. Była to pierwsza tego typu telenowela, którą pokazano w naszym kraju. W wtorkowe wieczory, kiedy pokazywano nowe odcinki przygód Isaury, ulice wręcz pustoszały!

O czym był serial?

Główną bohaterką jest Isaura, młoda i piękna niewolnica o jasnym kolorze skóry, która o swoich rodzicach wie tylko tyle, że jej matka była mulatką. Należy do pana Almeidy bogatego plantatora bawełny. Dzięki swojemu kolorowi skóry nie pracuje w polu, tylko pomaga w domu. Ester Almeida pod nieobecność syna traktuje ją, jakby była jej córką. Zadbała o to, żeby Isaura otrzymała dobre wykształcenie i dzięki niej Isaura potrafi pisać i czytać, zna języki obce, ładnie śpiewa, umie tańczyć i grać na fortepianie. Życie Isaury toczy się jak w bajce do czasu powrotu z nieukończonych studiów w Europie młodego dziedzica Leoncio, który zakochuje się w niej i usiłuje wszelkimi sposobami uwieść. Od czasu jego powrotu znowu została niewolnicą, której nie wolno podczas wizyt gości przebywać na salonach. ... - czytamy na Wikipedii.