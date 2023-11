Serial "Przyjaciółki" bije rekordy popularności już od lat i nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić. We wrześniu zobaczymy kolejną, 14. już serię i zupełnie nie będziemy zaskoczeni, gdy za 30 lat "Przyjaciółki" wciąż będą emitowane przez telewizję Polsat. Jak wtedy będą wyglądać serialowe bohaterki - Patrycja, Inga, Anka, Zuza i Dorotka? Wykorzystaliśmy słynną aplikację FaceApp, żeby sprawdzić, jak zestarzeją się "Przyjaciółki"! Niektóre zmienią się nie do poznania! Przekonajcie się, oglądając nasz materiał wideo.

Serial "Przyjaciółki" wciąż przyciąga tłumy widzów przed telewizory

Za 30 lat to może się nie zmienić!

