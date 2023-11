Wielkimi krokami zbliża się 14. sezon "Przyjaciółek". Wierni fani produkcji z pewnością już odliczają dni do premiery pierwszego odcinka i w ogóle nas to nie dziwi, bo gwiazdy regularnie chwalą się zdjęciami z planu i podsycają ciekawość. Z fotografii wynika, że 14. sezon dostarczy nam sporą dawkę emocji. Tym razem na profilach Małgorzaty Sochy, czyli serialowej Ingi i Anity Sokołowskiej, czyli Zuzy, pojawiły się zaskakujące zdjęcia z.. salonu sukien ślubnych! W roli przyszłej panny młodej występuje Małgorzata Socha. O co chodzi? Czyżby Inga brała ślub z Maksem w 14. sezonie "Przyjaciółek"?! Przeczytajcie więcej poniżej.

