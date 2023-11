Znamy coraz więcej szczegółów tajemniczego projektu, w który zaangażowani są Justyna Steczkowska, Małgorzata Socha oraz Mikołaj Roznerski! Na Instagramie piosenkarki kilka dni temu pojawiło się nagranie z Mikołajem, którego policzkuje, a teraz... filmik z Sochą, którą całuje w ramiona. O co chodzi? Poznajcie szczegóły!

Małgorzata Socha dostała główną rolę w filmie! Zagra z Justyną Steczkowską!

Obie panie pracują nad filmem "Jak poślubić milionera?". Najpewniej będzie to remake amerykańskiej komedii z 1953 roku z Marylin Monroe w roli głównej, w której trzy atrakcyjne modelki poszukują bogatych kandydatów na męża! Premiera odbędzie się pod koniec tego roku, a zdjęcia na planie mają potrwać do sierpnia. Jak donosił "Super Express" Małgorzata zagra bohaterkę podobną do słynnej Violetty z kultowego serialu TVN "BrzydUla". Dla gwiazdy "Przyjaciółek" będzie to pierwsza główna rola od czasów "Wkręceni 2" z 2014 roku:

Małgosia zagra główną rolę w komedii romantycznej „Jak poślubić milionera”. Jej postać będzie bardzo zabawna, podobnie jak to było, gdy grała w „BrzydUli”, serialu TVN – zdradziła gazecie znajoma gwiazdy.

W filmie pojawi się również Justyna Steczkowska, która ma spore doświadczenie aktorskie, ale również rozchwytywani ostatnio Mikołaj Roznerski (to już jego czwarty film w tym roku) i Janusz Chabior (w 2019 roku zagrał już w ośmiu produkcjach). Fani zastanawiają się również, czy Justyna nagra piosenkę promującą film, jak było w przypadku "Na koniec świata", w którym również wystąpiła. Na razie nieznani są jeszcze producent, scenarzysta i reżyser obrazu oraz obsada. Jednak już teraz ta czwórka ma szansę przyciągnąć do kin miliony widzów. Wybierzecie się?

Justyna i Małgorzata znają się od lat i bardzo się lubią. Oboje są mamami aż trojga dzieci, więc tematów do rozmów na planie na pewno im nie brakowało.

Na planie było bardzo gorąco! Justyna zachwycała w sukni projektu Patrycji Kujawy!