Hiszpańskie seriale na Netflixie: TOP 15 tytułów wartych obejrzenia!

W poniższych propozycjach hiszpańskich seriali na Netflixie przewijają się gatunki: dramatu, biografii, kryminału, thrilleru bądź erotyki. Każdy fan hiszpańskiego kina znajdzie tu produkcję dla siebie.

Spis treści:

Pierwszą propozycją hiszpańskiego serialu na Netflixie jest „Narcos”. Produkcja zdobyła 11 nominacji do nagród w ramach: Złotych Globów, Złotych Szpul, BAFTA TV, Satelity, People’s Choice, Emmy, Amerykańskiej Gildii Scenarzystów oraz Filmwebu, na którym otrzymała notę 8,5 na 10.

Główny bohater Pablo Escobar mieszka z rodziną w Medelin w Kolumbii. Jest bossem kartelu narkotykowego, który sprzedaje kokainę. Mężczyzna wiedzie spokojne życie z oddanymi ludźmi przy boku do czasu, gdy zaczynają się nim interesować agenci DEA, depcząc mu po piętach. Celem policjantów jest zaprzestanie nielegalnej działalności Pabla, który jest zawsze o jeden krok przed nimi.

W serialu wystąpili: Wagner Moura („Elizjum”, „Elitarni”), Pedro Pascal („Gra o tron”, „The Mandalorian”) oraz Boyd Holbrook („Zaginiona dziewczyna”, „Sandman”).

„Uwięzione” to druga propozycja w rankingu, która na Filmwebie posiada 8,3 gwiazdki na 10.

Fabuła opowiada o Macarenie Ferreiro, która przez przestępstwa podatkowe, które popełniła za namową szefa, trafia do więzienia. Kobieta może być zwolniona z aresztu pod warunkiem wpłacenia dość wysokiej kaucji, którą deklaruje się zebrać jej rodzina. W więziennych murach Macarena będzie musiała zmierzyć się z tamtejszą codziennością oraz zwyczajami więźniarek. Każda z nich chce tu zaznaczyć swoje miejsce w szeregu. Do czasu zakończenia kary bohaterka będzie musiała nauczyć się walki o swoje oraz przetrwać w nowych warunkach, w jakich będzie dane jej żyć.

W produkcji wystąpili: Maggie Civantos („Telefonistki”, „Uwięzione: Hotel Oaza”), Alba Flores („Dom z papieru”, „Święta rodzina”), Najwa Nimri („Kto ci zaśpiewa”, „Zanim zapadnie noc”) czy Roberto Enríquez („Bałagan, jaki zostawisz”, „Rodzina Biorgów”).

Kolejną propozycją hiszpańskiej produkcji na Netflixie jest „Dom z papieru”, zdobywca nagrody w ramach Międzynarodowego Emmy za najlepszy serial dramatyczny. Produkcja na Filmwebie posiada ocenę 8,2 na 10.

Akcja serialu opowiada o grupie, która pod okiem tajemniczego Profesora napada na hiszpańską mennicę. Członkowie napadu nie znają swoich imion, posługują się wyłącznie nazwami stolic. W skład ośmioosobowej grupy wchodzą: Tokio, Rio, Nairobi, Berlin, Denver, Moskwa, Helsinki i Oslo. Początkowo napaść idzie zgodnie z planem, do czasu, aż koncepcja Profesora zostaje udaremniona przez policję z panią detektyw Raquel Murillo na czele. Dowodzący całym przedsięwzięciem mężczyzna przekona się na własnej skórze, że plan przygotowywany nawet parę miesięcy może nie pójść zgodnie z założeniem.

W produkcji wystąpili: Álvaro Morte („Koło czasu”), Miguel Herrán („Szkoła dla elity”), Pedro Alonso („Bagienna cisza”), Úrsula Corberó („Snake Eyes: Geneza G.I. Joe”), Alba Flores („Uwięzione”), Jaime Lorente („Kogo zabrałbyś na bezludną wyspę?”) oraz Itziar Ituño („Prywatność”).

„Życie bez pozwolenia” to kolejna propozycja w rankingu. Serial na Filmwebie otrzymał 7,6 gwiazdki na 10.

Nemo Bandeira jest szanowanym biznesmenem wśród mieszkańców Galicji. Mężczyzna prowadzi nielegalne interesy związane z przemytem narkotyków w swoim rodzinnym mieście oraz w Hiszpanii. Pewnego dnia w dniu swoich 60 urodzin Nemo dowiaduje się, że ma Alzheimera. Zachowuje tę informację w tajemnicy przed rodziną i zaczyna rozmyślać, kto mógłby zostać jego następcą. Bohater pełen obaw i niepokoju postanawia przygotować swój dorobek do przekazania go swoim dzieciom – Ninie oraz Carlosowi.

W rolę głównego bohatera wcielił się José Coronado znany z produkcji „Syn zemsty”, „Sejf”, „Nie zazna spokoju, kto przeklęty” oraz „Contratiempo. Niewidzialny gość”.

Następną propozycją w rankingu jest hiszpański serial „Velvet”, który na Filmwebie posiada notę 7,6 na 10.

Fabuła rozgrywa się w Madrycie w połowie XX wieku. Alberto Márquez jest właścicielem tutejszego prestiżowego domu mody Velvet. W latach młodzieńczych mieszkała z nim Ana Ribera, którą wychował wuj, a jego ojciec po śmierci jej matki. Para od dzieciństwa się ze sobą przyjaźniła, lecz gdy dorośli, zakochali się w sobie. Niestety dzielące ich różnice społeczne stają się nie do przeskoczenia. Pewnego dnia bohaterowie postanawiają uciec. Ich miłość musi pokonać niejedną życiową przeszkodę.

W rolę głównych bohaterów wcielili się: Paula Echevarria („Mokra robota”, „Komandosi”) oraz Miguel Ángel Silvestre („Narcos”, „Sense8”).

„Telefonistki” to propozycja, która zdobyła nagrodę w ramach GLAAD Media dla najlepszej hiszpańskojęzycznej telenoweli. Produkcja na Filmwebie posiada ocenę 7,4 na 10.

Akcja rozpoczyna się w 1928 roku w Madrycie. We wspomnianym wcześniej mieście w centrum miasta otwiera się siedziba państwowa spółki telefonicznej. Przyciąga ona uwagę mnóstwa dziewcząt. Pragną one pracować jako telefonistki. W tym miejscu czeka ich możliwość zrealizowania własnych marzeń. Cztery kobiety, które pochodzą z bardzo różnych środowisk, rozpoczynają tam pracę. Jednakże mierzyć się muszą z dużą dawką zawiści oraz zdrad, których będą musiały doświadczać każdego dnia.

W produkcji wystąpiły: Blanca Suárez („Skóra, w której żyję”), Yon González („Grand Hotel”), Maggie Civantos („Uwięzione”), Ana Fernández („To tylko chemia”), Nadia de Santiago („Gniazdo ryjówek”), Martiño Rivas („Wiem, kim jesteś”) oraz Ana Polvorosa („Ta noc jest moja”).

Kolejną propozycją hiszpańskiego serialu na Netflixie jest „Szkoła dla elity”. Produkcja zdobyła nagrodę w ramach GLAAD Media, a na Filmwebie posiada 7,2 gwiazdki na 10.

Serial opowiada o uczniach prestiżowej szkoły w Hiszpanii. Pojawia się w niej trójka nowych uczniów pochodzących z klasy robotniczej. Licealistom trudno jest odnaleźć się w nowym środowisku, w którym na każdym kroku tutejsza młodzież rzuca im kłody pod nogi. Pewnego dnia dochodzi do tragedii, w której ginie jeden z nastolatków. Kto odpowiada za zabójstwo? Czy to jeden z nowych uczniów? Czy są to jakieś stare porachunki wśród bogatych nastolatków?

W produkcji wystąpili: Itzan Escamilla („Victor Ros”), Omar Ayuso („Maras”), Claudia Salas („Świnka”), Georgina Amorós („Tini: Nowe życie Violetty”), Miguel Bernardeau („1899”) oraz Arón Piper („Kryptonim: Imperator”).

Przedostatnią propozycją w rankingu jest „Toy Boy”, który na Filmwebie posiada notę 6,7 na 10.

Hugo Beltrán pracuje jako striptizer w klubie erotycznym. Mężczyzna pewnego dnia budzi się obok spalonego ciała. Miejscowa policja ustala, że był to mąż jego kochanki Macareny. Po niesprawiedliwym wyroku Hugo zostaje uznany za winnego i trafia do więzienia. Spędza tam aż siedem lat do czasu, gdy odwiedza go prawniczka Triana Marin. Kobieta oferuje mu pomoc i uzyskuje dla mężczyzny unieważnienie wyroku, dzięki czemu Hugo wychodzi na wolność. Były striptizer chce dowieść prawdy. Postanawia znaleźć mordercę sprzed lat i oczyścić swoje imię.

W rolę tytułowego bohatera wcielił się Jesús Mosquera, którego produkcja jest jego pierwszą w karierze aktorskiej.

„Valeria” to ostania propozycja hiszpańskich seriali na Netflixie, która na Filmwebie zdobyła ocenę 6,3 na 10.

Valeria jest pisarką, która odczuwa kryzys twórczy, po wygranej w konkursie branżowym. Bohaterka oprócz kryzysów w strefie zawodowej, przeżywa je również w małżeństwie. Valeria liczyć może na swoje najlepsze przyjaciółki – Lolę, Neree oraz Carmen. Lola ma romans z żonatym mężczyzną. Dziewczyna przekonuje koleżanki, że jest to dla niej najlepsze wyjście. Nerea natomiast nie może znaleźć dziewczyny i boi się powiedzieć rodzicom prawdę o swojej orientacji. Carmen podkochuje się w koledze. Dziewczyny wspierają Valerię w trudnych dla niej chwilach oraz dzielą się swoimi przygodami, a to wszystko na oczach widzów.

Produkcja została nakręcona na podstawie książki „W butach Valerii” autorstwa Elisabet Benavent. W rolę głównej bohaterki wcieliła się Diana Gómez znana z produkcji „Popiołki”, „Kamienica w Madrycie” czy „Wiem, kim jesteś”.

