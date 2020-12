Gwiazdy "Barw Szczęścia" w wyjątkowym świątecznym klipie - "Hej ludzie, idą święta!"

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Z tej okazji produkcja serialu "Barwy szczęścia" przygotowała świąteczną piosenkę z udziałem gwiazd. Utwór Roberta Jansona "Hej ludzie, idą święta!" zaśpiewali Olga Jankowska i Marek Molak, a udział w teledysku wzięli m.in. Katarzyna Glinka i Krzysztof Kiersznowski.

Aktorzy "Barw Szczęścia" prezentują świąteczny teledysk!

Fani "Barw Szczęścia" mają powody do radości. Produkcja kultowego serialu zrealizowała świąteczną piosenkę z udziałem ulubionych gwiazd. Mowa o utworze "Hej ludzie, idą święta", który idealnie wpasowuje się w bożonarodzeniowy klimat. Za warstwę muzyczną odpowiada Robert Janson, natomiast autorem słów jest Jacek Cygan. W rolę wokalistów wcieliła się serialowa Klara (Olga Jankowska) i Hubert (Marek Molak).

Mamy nadzieję, że nasz muzyczny podarunek umili Wam i Waszym bliskim ten świąteczny czas. Niech w te szare i niełatwe dni odmienia nas magia świąt. Miłego oglądania i słuchania! - czytamy w serialowych social mediach.

Udział w świątecznym teledysku wzięli aktorzy serialu. Widzimy tutaj Katarzynę Glinkę, Krzysztofa Kiersznowskiego, Michała Rolnickiego i Bartosza Gruchota. Nad realizacją wyjątkowego klipu czuwał reżyser Grzegorz Waller.

Zobacz także: Gwiazda "Barw szczęścia" zachwyca figurą zaledwie kilka tygodni po porodzie! Spójrzcie na nowe zdjęcie Katarzyny Glinki

Fabuła klipu opowiada historię Kasi (Katarzyna Glinka) i Ksawerego (Bartosz Gruchot), którzy wrócili na święta do Łukasza (Michał Rolnicki). Przez pandemię koronawirusa nie mogą spędzić Wigilii w towarzystwie Stefana (Krzysztof Kiernszowski). Jednak możliwość komunikacji internetowej sprawia, że rodzina wspólnie integruje się.

Olga Jankowska i Marek Molak mają za sobą przygody muzyczne. Gwiazda dotarła do półfinału trzeciej edycji "The Voice of Poland". Z kolei aktor był jednym z uczestników ósmej edycji "The Voice of Poland" oraz zajął trzecie miejsce w dziesiątej edycji show "Twoja twarz brzmi znajomo".

Instagram

Kasia, Ksawery i Łukasz - bohaterowie świątecznego teledysku.