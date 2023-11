Reklama

Monika Mazur znana jest przede wszystkim z roli sympatycznej Martyny w "Na sygnale". Niedawno aktorka wystąpiła także w show "Dance, Dance, Dance", gdzie jej partnerem tanecznym był kolega z serialu, Darek Wieteska. Teraz z kolei możemy ją podziwiać w nowym teledysku Marty Kondej, znanej bardziej jako Praktyczna Pani. W kogo wcieliła się tym razem gwiazda "Na sygnale"? Zobaczcie poniżej!

Monika Mazur w teledysku "Taki Pooost" Praktycznej Pani

"Taki Pooost" to efekt współpracy Marty Kondej (aka Praktycznej Pani) – mistrzyni Polski zawodów Redbull Music 3Style, producentki muzycznej, promotorki imprez, a od niedawna mikrofonowej rymoholiczki oraz reżysera Tomasza Chrapusty, zdobywcy GRAND PRIX 5 edycji Papaya Young Directors. Piosenka, jak i sam klip, miały zwrócić uwagę na problem nadużywania przez nas komórek, tabletów i ciągłego przesiadywania w sieci.

W świecie, w którym rządzą lajki, szery, followersi i hasztagi, gdzie mało jest miejsca na intelektualną debatę, pojawiają się one: najpopularniejsze instagramerki w Polsce! Wystylizowana Królowa Insta (Praktyczna Pani) dokładnie wie, co i kiedy nosić, który profil ma lepszy i w jakim świetle zrobić fotę, żeby wyglądać na szczuplejszą i bardziej wysportowaną. Dla Niuni Polish Girl (Monika Mazur) liczą się ciuchy i mordercza rywalizacja na ujęcia idealne, choćby miała pozować od rana do nocy w tej samej pozycji. Nierealny świat walki na serduszka ze swojego ciasnego pokoiku ogląda zaś zakompleksiona szara myszka i nałogowa obserwatorka – Sierota Losu (Ida Nowakowska), która marzy o tym, że pewnego dnia ona też stanie się popularna.

Praktyczna Pani swoim klipem chce dodać jego odbiorcom pewności siebie i zachęcić ich do akceptowania swoich słabości. Według niej najważniejsze jest to, co mamy do zaoferowania w prawdziwym, a nie tym wykreowanym przez instagramowe filtry życiu.

Zgadzacie się z nią?

Zobaczcie cały klip, w którym Monika Mazur pokazała naprawdę sporo...

Oglądacie "Na sygnale"? Zagłosujcie w naszej sondzie i dajcie nam znać!

