Trzeci sezon codziennego serialu docu - crime pt. „Gliniarze”, emitowanego od 4 września do 28 listopada, oglądało średnio 1,61 mln osób. To 317 tys. więcej niż pierwszą serię pokazywaną rok temu. Podczas dwunastu tygodni emisji "Gliniarzy" Polsat zgromadził 16% udziałów w grupie komercyjnej i 16,1% wśród wszystkich badanych. W stosunku do premierowego sezonu udziały w obu grupach badanych wzrosty odpowiednio o 27% i 21%.

"Gliniarze" - znamy wyniki oglądalności!

Serial "Gliniarze" przedstawia intrygujące i trzymające w napięciu sprawy kryminalne. Rozwiązują je dwa zespoły policyjnych detektywów wydziału kryminalnego warszawskiej komendy policji, którzy nie cofną się przed niczym, aby doprowadzić każde śledztwo do końca.

Producentem serialu jest firma OUTSET Films.

