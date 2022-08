"Gliniarze": Rusza 13. sezon serialu! Szef CBP zostanie oskarżony o morderstwo młodej dziewczyny

Już 29 sierpnia Polsat na swojej antenie pokaże nowy serial pd tytułem "Gliniarze". O czym on będzie? Jest to serial z gatunku docu - crime o codziennej pracy i losach funkcjonariuszy prestiżowego stołecznego Wydziału Kryminalnego Policji. Bohaterami serialu są dwa zespoły policyjnych detektywów, a także naczelnik i pozostali policjanci wydziału kryminalnego, technicy policyjni oraz ich stali informatorzy. Tytułowi "Gliniarze" to detektywi: Natalia Nowak i Robert Barcz – dumny warszawiak z dziada pradziada, absolwent prawa w typie macho i pochodząca z Pionek, świetnie wyszkolona feministka z ponadprzeciętną empatią oraz Olgierd Mazur i Krystian Górski - doświadczony śledczy, opierający się na intuicji, kontaktach z ludźmi i wyszkolony w USA analityk w typie naukowca, bazującego na twardych danych. Śledczy ruszą w teren, aby ścigać podejrzanych i zwalczać przestępstwa na terenie całej Warszawy i okolic. Przed nimi szereg wyzwań, które wymagać będą sprytu, inteligencji i kreatywności. Każdy odcinek „Gliniarzy” to konfrontacja jednego zespołu detektywów, a w nim dwie zamknięte historie kryminalne. Jedna zawsze będzie dotyczyła najcięższych przestępstw, takich jak: zabójstwa, porwania, rozboje, narkotyki i zorganizowana przestępczość. Natomiast druga to mniej skomplikowana sprawa wprowadzająca odrobinę humoru do narracji, np. kobieta śledzona przez drona, fałszywy spowiednik, kradzież psa przewodnika czy policjant przebieraniec. Dodatkowo zaprezentowane zostaną elementy życia prywatnego policjantów i relacji między nimi. Nowy serial zadebiutuje 29 sierpnia w Polsacie i będzie emitowany od poniedziałku do piątku o godzinie 17:00. Będziecie oglądać? Zobacz: Córka jednej z bohaterek "Przyjaciółek" również zagra w serialu! ZDJĘCIA Oto bohaterowie serialu Gliniarze.