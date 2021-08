Nie żyje gwiazdor "Zbuntowanego anioła"! Gino Renni zmarł w wieku 78 lat. Znamy przyczyny śmierci

18 lat temu w polskiej telewizji królowała argentyńska telenowela "Zbuntowany Anioł". Panowie kochali się w odtwórczyni głównej roli - Natalii Oreiro, a panie... no cóż, właśnie w nim! Dzisiaj serialowy Ivo wygląda zupełenie inaczej! Nadal atrakcyjny? Jak wygląda Ivo DiCarlu? "Zbuntowany Anioł" był emitowany od 29 maja 2000 roku do 29 maja 2001 roku w telewizji Polsat. Pomimo świetnej oglądalności, argentyńscy producenci nie zdecydowali się na kontynuację serialu, a fani musieli zadowolić się tylko jednym sezonem, który i tak skradł ich serca. Szerszej publiczności pokazała się wtedy Natalia Oreiro, grająca Milagros - szaloną, młodą dziewczynę mieszkającą w Buenos Aires, która dzieciństwo spędziła w sierocińcu. Jak w każdym serialu pojawia się wątek miłosny, tak i tutaj, główna bohaterka zakochała się w synu swojego pracodawcy - Ivo, z którym musieli przejść długą i ciężką drogę, by w końcu móc być razem. W Ivie granym przez Facundo Arana kochały się ówczesne nastolatki . Nie ma się czemu dziwić, był naprawdę atrakcyjny! Jak jest teraz? Aktualnie aktor skupia się na swoich pasjach jakimi są: rajdy samochodowe, wspinaczka i fotografia. Wrzuca bardzo dużo zdjęć na swój Intstagram, przez co nadal ma kontakt z fanami. Polecamy: Byłeś fanem serialu Zbuntowany Anioł? 7/10 w tym QUIZIE to będzie duże osiągnięcie! Wiek jednak zrobił swoje. 46-letni jest dużo dojrzalszy i nie przypomina bożyszcza nastolatek sprzed 18 lat. Poznałybyście go? Nadal jest przystojny? Interesuje się fotografią. Spędza czas podróżując po świecie. Był idolem nastolatek.