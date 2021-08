"Zbuntowany anioł": serialowy Ivo po latach spotkał się z koleżanką z planu. Jest jeszcze piękniejsza

"Zbuntowany anioł" to serial, który podbił serca widzów na całym świecie. Aktorom otworzył także furtkę to długoletniej kariery a w Ameryce Południowej, uczynił z nich prawdziwe gwiazdy. Mimo że od premiery minęło już ponad 20 lat, aktorzy serialu co jakiś czas publikują wspólne zdjęcia, które zawsze bardzo zaskakują widzów. Jak to możliwe, że właśnie dla nich czas się zatrzymał?

Gloria ze "Zbuntowanego anioła" zmieniła się nie do poznania, poznalibyście ją?

Aktorzy "Zbuntowanego anioła" mimo że od premiery serialu minęło już ponad 20 lat, wciąż utrzymują ze sobą kontakt. Natalia Oreiro, główna bohaterka serialu często publikuje zdjęcia z Facundo Arana czy pozostałymi bohaterami serialu. Tym razem serialowy Ivo pochwalił się zdjęciem z inną bohaterką.

Gabriela Sari 20 lat temu wcielała się w jedną z najbardziej ulubionych postaci "Zbuntowanego anioła". Aktorka grała Glorię, prawowitą i szlachetną służącą, która była najbliższą przyjaciółką głównej bohaterki Milagros, w której rolę wcieliła się Natalia Oreiro. Widzowie pokochali Glorię nie tylko dlatego, że miała wspaniałe usposobienie, ale także przez bardzo oryginalną urodę. Urocza służąca miała gęste brązowe włosy i mocno odznaczające się krzaczaste brwi.

Okazuje się, że czas jest dla aktorki bardzo łaskawy. Piękna Gabriela Sari nadal zachwyca urodą i trzeba przyznać, że 20 lat po premierze "Zbuntowanego anioła" wygląda olśniewająco. Przypadkowym spotkaniem z piękną koleżanką pochwalił się Facundo Arana, który opublikował wspólne zdjęcia na Instagramie. Gabriela Sari ma już 44 lata i jest mamą czteroletniej córeczki Donny. Trzeba przyznać, że fotografie robią ogromne wrażenie!

facundoaranatagle/Instagram

Gabriela Sari cieszy się ogromną popularnością w Ameryce Południowej. Odtwórczyni roli Glorii wciąż jest aktywną aktorką, a od czterech lat spełnia się w roli mamy. Czas zdecydowanie jej służy! Także Facundo Arana wciąż jest bardzo przystojny, ale mocno posiwiał. Dopiero na ostatnich zdjęciach widać pojawiającą się na twarzy aktora dojrzałość.

Serialowa Gloria zachwyca urodą, ale także sylwetką, którą bardzo lubi się chwalić na swoim Instagramie. Fani są zachwyceni zmianą aktorki, wygląda na to, że w przypadku Gabrieli Sari czas odegrał wspaniałą rolę. Teraz Gabriela cieszy się jeszcze większą popularnością, a na Instagramie śledzi ją 720 tysięcy osób!