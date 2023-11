Ostatni odcinek "Przyjaciółek" będzie wyjątkowo bolesny dla Anki (Magdalena Stużyńska). W 134 odcinku "Przyjaciółek" (emisja w czwartek 17 maja o godzinie 21:00) odrzuci ją biologiczna matka, a Paweł wybierze Wikę (Roma Gąsiorowska)!

Anka była alkoholiczką, ale już nie sięga do kieliszka. To się zmieni w 134 odcinku "Przyjaciółek", gdy Weronika (Ewa Telega) kolejny raz pozbędzie się jej ze swojego życia. Strzelecka przygotuje pyszny tort, ale matka nawet nie wpuści jej do mieszkania - będzie miała innych gości - córkę, której istnienia się nie wstydzi!

Załamana Anka wróci do domu, a tam spotka ją kolejne rozczarowanie. Paweł zacznie się awanturować i będzie mu wstyd, że Julka (Nicole Bogdanowicz) skompromitowała się przy Wice i na dodatek uderzyła jej córkę!



- To się córeczka popisała. Wstydu narobiła przed Wiki i przed jej córką! Przespała się z żonatym, pobiła się z córką Wiki i wyrzucili ją z pracy! - krzyknie Paweł, gdy Anka stanie w drzwiach i będzie wyraźnie wściekły, że Julka zaatakowała córkę jego nowej towarzyszki. - To biegnij do niej. Leć z kwiatami! Znasz adres, trafisz z zamkniętymi oczami po ciemku! - Anka wypomni mu noc spędzoną u Wiki.

Kilka godzin później Strzelecka spotka się z przyjaciółkami na przyjęciu zaręczynowym własnej teściowej. Upije się tak, że nie będzie mogła stać na nogach o własnych siłach! Tak skończy się ostatni odcinek 11 sezonu "Przyjaciółek". Jak potoczą się dalsze losy Anki dowiemy się dopiero we wrześniu.

Anka Strzelecka po raz drugi wyszła za Pawła, ale ich relacja nadal pozostawia wiele do życzenia.

Biologiczna matka Anki nie chce mieć z nią wiele wspólnego. To cios dla Strzeleckiej.