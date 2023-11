1 z 5

Wielki powrót w "Na dobre i na złe"! Okazuje się, że wkrótce do ekipy uwielbianego przez widzów serialu dołączy ktoś, kto wiele lat temu pojawił się już w Leśnej Górze! Jak informuje magazyn "Świat seriali" 31 stycznia 2018 roku widzowie będą mogli zobaczyć pierwszy odcinek "Na dobre i na złe" z powracającą po latach gwiazdą. Czyżby to była serialowa doktor Zosia( Małgorzata Foremniak), a może Kuba (Artur Żmijewski, Mariola (Agnieszka Dygant) albo Maciek (Filip Bobek)? My już wiemy!

Zobaczcie, kto po wielu latach wraca do szpitala w Leśnej Górze! Więcej informacji, co wydarzy się w serialu "Na dobre i na złe" znajdziecie w naszej galerii.

