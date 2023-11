5 z 5

Anna Maria Buczek: Moja Swieta to matka dwójki dzieci – córeczki Nastki i nastolatka Oleha. Odkąd sama zostałam raptem kilkanaście tygodni temu mamą (Anna Maria Buczek weszła na plan serialu niecały miesiąc po porodzie) jestem w stanie jeszcze bardziej wyobrazić sobie, co czuje Swieta w takich okolicznościach. Z jednej strony jest to ogromny strach o dziecko, wiadomo, że nawet najbardziej pokojowe demonstracje mogą być niebezpieczne, a z drugiej jednak jako matka muszę wyrazić swój niepokój, że Oleh w ogóle na tę demonstrację poszedł. Ja, jako Anna Maria Buczek zrobiłabym tak samo – najpierw przytuliła, potem ochrzaniła – śmieje się aktorka. Na szczęście moja córeczka jest malutka i jeszcze nie mam tego typu problemów – dodaje.