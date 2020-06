Dzięki banalnemu oszustwu wygrał w „Milionerach”! Teraz jego historia trafiła do serialu

Już 1 lipca w serwisie HBO GO zobaczymy mini serial „Quiz”. To oparta na faktach historia wielkiego, choć bardzo banalnego przekrętu w brytyjskiej edycji „Milionerów”. Jak udało się wygrać milion?

O czym opowiada serial „Quiz”?

Kanwą scenariusza serialu „Quiz” są wydarzenia z 2001 roku, kiedy to o gry o milion funtów w telewizyjnych „Milionerach” stanął brytyjski major Charles Ingram. Choć wygrał program i zgarnął milion, czeku czeku na tą ogromną kwotę nie udało mu się zrealizować, ponieważ na jaw wyszło oszustwo, którego się dopuścił. W przekręcie pomagała mu siedząca na widowni żona oraz inny uczestnik show - ukryty wspólnik Ingrama.

System był wręcz dziecinnie prosty - przy pomocy kaszlnięć podpowiadali grającemu, która odpowiedź jest poprawna. Choć przyłapani nie przyznali się do winy, dwa lata później cała trójka została skazana na dwa lata więzienia w zawieszeniu. Do tego dostali wprawdzie może nie milionowe, ale bardzo wysokie grzywny.

Jak to wyglądało? Zobaczcie trzyodcinkowy ministerial HBO. Na platformie streamingowej HBO GO wszystkie odcinki będą dostępne już od 1 lipca, a na antenie HBO pierwszy odcinek pokazany zostanie 12 lipca o godz. 20.10. Produkcję reżyserował dwukrotnie nominowany do Oscara Stephen Frears, a w rolach głównych zobaczymy Matthew MacFadyena, Sian Clifford, Michaela Sheena i Marka Bonnara.

Obejrzycie? Na razie zobaczcie zwiastun: