Mowa w obronie poety Archiasza przeszła do historii jako jeden z najświetniejszych popisów retorycznych:

„Wątróbka z cebulką (...) jest zakąską doskonałą. Aby ją przyrządzić, należy kupić samochód i pędzić nim póty, aż się kogoś przejedzie”. To Lem i...

Wydanie specjalne z Kingą Rusin i Piotrem Kraśko - Ryś polski, łabędź rostowski, saksoński bocian i wywrotek smoleński to:

Co według Leszka Kołakowskiego jest sklepieniem domu, w którym duch ludzki mieszka?

Wydanie specjalne ze Zbigniewem Zamachowskim i Borysem Szycem - Ikoną czerwcowych wyborów z 1989 r. było zdjęcie z Wałęsą podpisane „Głosuj na…”. Kto z tzw. drużyny Lecha go nie miał?

Ile to jest 1111 razy 1111, jeśli 1 razy 1 to 1, a 11 razy 11 to 121?