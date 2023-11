4 z 4

Oboje zdają sobie sprawę, że to, co przeżywa Basia, to ogromny strach i niepokój. Dziecko stara się o tym zapomnieć, ale przykre obrazy wracają. Jak się okazuje nie tylko dziewczynka bardzo to przeżyła, ale też jej matka:

Tylko widzisz… Ja nie potrafię pogodzić się z tym, że to spotkało naszą córkę- wyzna Marysia.

Kochanie, cieszmy się, że nie doszło do najgorszego, tak? A reszta się jakoś ułoży, zobaczysz. To wszystko minie - Artur będzie starał dodać jej otuchy.

Czy Basia z pomocą psychologa odzyska spokój i zaufanie do innych?

content:0_119818,1_37847:GALGallery