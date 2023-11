W 2017 roku z serialem "M jak miłość" pożegnała się Olga Frycz. Aktorka wcielała się w rolę Ali, żony Pawła Zduńskiego (Rafał Mroczek). Jej postać wyjechała za granicę, do swojego kochanka, z którym ma dziecko. Razem z Alą wyjechała również jej córka Basia, którą Paweł traktował jak własne dziecko. Ostatnio dziewczynka wróciła do Polski, żeby odwiedzić Zduńskiego. Teraz okazuje się, że Basia najprawdopodobniej już na zawsze zostanie z Pawłem! Zobaczcie, co dokładnie wydarzy się w nowych odcinkach "M jak miłość"!

Reklama

Dramat Basi w "M jak miłość"

Według doniesień portalu superseriale.se.pl już w 1443. odcinku serialu Basia dowie się, że jej matka wcale nie chce, żeby dziewczynka wracała do Londynu! Kilka dni przed wylotem Basi z Polski Ala zadzwoni do Pawła, żeby poinformować go, że teraz nie ma czasu dla swojej córki. Była żona Zduńskiego przyzna, że jej nowy związek przechodzi kryzys więc teraz chce się skupić na swoim kochanku i ich wspólnym dziecku. Basia będzie załamana zachowaniem wyrodnej matki...

A jak zareaguje Paweł? Zduński bez wahania powie byłej żonie, że Basia może u niego zostać tak długo, jak jest to potrzebne. Myślicie, że Basia kiedyś wróci do Ali?

1443. odcinek "M jak miłość" zostanie wyemitowany 7 maja

Instagram