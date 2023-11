"Dom z papieru" w błyskawicznym tempie podbił serca widzów. Ten nieanglojęzyczny serial za każdym razem nie pozwalał oderwać się od ekranu. Do tej pory użytkownicy Netflixa zobaczyli dwa sezony produkcji w reżyserii Alexa Pina. Fani "La Casa de Papel" z niecierpliwością odliczają dni do premiery trzeciej serii przygód szalonego Profesora i jego podopiecznych. Kiedy zobaczymy kolejne odcinki "Domu z papieru"?

Reklama

"Dom z papieru": kiedy premiera 3. sezonu?

Kilka miesięcy temu ruszyły zdjęcia do 3. sezonu "Domu z papieru". Co ciekawe, tym razem serial będzie realizowany nie tylko w Hiszpanii. Gwiazdy "Domu z papieru" zdradziły co nieco, publikując na swoich Instagramach zdjęcia z różnych zakątków świata.

- Zaczęliśmy już kręcić, byliśmy ponad dwa tygodnie w południowo-wschodniej Azji, tam zaczęliśmy, a pójdziemy jeszcze do innych miejsc, których teraz nie mogę ujawnić - opowiadał w jednym z wywiadów Álvaro Morte, odtwórca roli Profesora.

Kiedy więc zobaczymy 3. sezon "Domu z papieru"? Na razie nieznana jest dokładna data premiery. Producenci serialu zdradzili jednak, że z pewnością nastąpi to w 2019 roku. Co więcej, na widzów czeka sporo niespodzianek. Jedną z nich będzie pojawienie się bohatera, który zginął pod koniec 2. sezonu. Chodzi o postać Berlina (Pedro Alonso). Z kolei odtwórca roli Profesora zdradził, że nie tylko widzowie będą oczarowani nową serią. Okazuje się, że ekipa "Domu z papieru", po przeczytaniu scenariusza, nie mogła uwierzyć, w to, co się wydarzy.

Kiedy poinformowano nas, że powstanie trzeci sezon "La Casa de Papel", chyba wszyscy zastanawialiśmy się, w jakim stopniu jest to dobry pomysł. Oczywiście byliśmy gotowi zrobić to jeszcze raz, ale jednocześnie wiedzieliśmy, że pierwsze dwa sezony zostały tak dobrze zamknięte, że baliśmy się dokąd to teraz zmierza. Ponowne otwarcie może w końcu przynieść efekt przeciwny do zamierzonego. Bez ujawnienia szczegółów powiem tylko, że po przeczytaniu scenariusza wszyscy jesteśmy bardzo szczęśliwi - zdradził Álvaro Morte.

Czekacie na 3. sezon "Domu z papieru"?

East News

Jak myślicie, co się wydarzy?

East News

Reklama

Zobacz także: Joanna Kulig w amerykańskim serialu. Jej postać zginęła po 9 minutach w 1. odcinku!