Przykra wiadomość dla wszystkich fanów „Przyjaciółek”. W najbliższy czwartek, 26 września, nie zobaczymy kolejnego odcinka hitowego serialu z udziałem m.in. Joanny Liszowskiej, Małgorzaty Sochy czy Agnieszki Sienkiewicz. Dlaczego? Co Polsat pokaże w zamian? Wiemy!

"Przyjaciółki" znikają z anteny! Kiedy kolejny odcinek?

Zamiast „Przyjaciółek” stacja wyemituj transmisję półfinałowego meczu ME 2019 w siatkówce mężczyzn. Kiedy więc kolejny odcinek serialu? Na szczęście już w czwartek, 3 października o 21:10! Co się w nim wydarzy?

Hania (Pola Figurska) uważa, że Inga (Małgorzata Socha) zachowuje się nieadekwatnie do swojego wieku. Mówi matce wprost, że nie przystoi jej takie zachowanie. Kobieta jest nieco urażona, ale słowa córki bierze sobie mocno do siebie. Igor (Stefan Pawłowski), ku rozczarowaniu Zuzy (Anita Sokołowska), zamierza ruszyć w dalszą podróż. Ostatnią noc pragnie spędzić w wyjątkowy sposób. Zaprasza Zuzę do opery… Jak zakończy się ten wieczór? W związku Wiktora (Paweł Deląg) i Patrycji (Joanna Liszowska) nieustannie panuje ochłodzenie. Mężczyzna jest dla żony jeszcze bardziej oschły niż kiedykolwiek. Patrycja czuje, że coś jest nie tak. Przypadkowo odtwarza film z domowej kamerki… Czy to, co na nim zobaczy wpłynie na ich związek?

Czekacie? My bardzo!

