Przed nami już 162. odcinek "Przyjaciółek", w którym Zuza zacznie imprezować z Igorem! Markiewicz przyjęła pod swój dach brata Jaśka, którego on nienawidzi. Mimo wyraźnej niechęci męża do brata, Zuza zdecydowała się nawiązać kontakt z Igorem i złapała z nim wspólny język. Da mu się nawet namówić na wspólną imprezę! Jak się to skończy? Zobaczcie poniżej!

Zuza zdradzi Jaśka w "Przyjaciółkach"?

Zuza może czuć się nieco zaniedbana przez swojego męża, bo Jasiek zaczął pracować w Gdańsku, a w domu bywa tylko w weekendy. Zuza jest sama i gdyby nie pani Marylka, to tylko ona zajmowałaby się synami i domem. Zuza z pewnością poczuła się także samotna, dlatego zdecydowała się pozwolić Igorowi na nocleg. Jak to się skończy? W 162. odcinku "Przyjaciółek" Zuza i Igor nieco stracą kontrolę podczas picia alkoholu. Prześpią się ze sobą?

Zuza obudzi się następnego ranka przerażona, że spała z Igorem. Szybko zorientuje się jednak, że brat Jaśka spał na kanapie. Nie wiadomo jednak i tak, czy między nimi do czegoś nie doszło... Zuza będzie przerażona tym, że lada moment do domu wejdzie Jasiek! Ukochany zostawił jej jednak wiadomość.

Kochanie, strasznie mi przykro, wiem, że nawaliłem. Szwedzi pozmieniali cały timing... Śpij dobrze, a jak się obudzisz i już mi wybaczysz, to zadzwoń. Koniecznie odezwij się. Kocham Cię! - powie Jasiek.

Zuza odetchnie z ulgą, że tym razem Jasiek nie przyłapie jej z Igorem... Myślicie, że Markiewicz wda się w romans z bratem swojego męża?

Zuza ukrywa przed swoim mężem, że w ich domu mieszka jego znienawidzony brat

Zuza i Igor będą mieli romans?

