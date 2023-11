1 z 6

Co wydarzy się w 11. odcinku "Diagnoza"? Anna Leśniewska zda egzamin przywracający ją do zawodu. Czy zacznie deptać po piętach Artmanowi... To dopiero w emisji za tydzień - we wtorek o godzinie 21.30 na kanale TVN, ale my zdradzamy je już dziś!

Artman oznajmia Marcie, że ma duże szanse na posadę w Berlinie. Obiecuje, że zaczną nowe życie. Marta z trudem gra dobrą żonę... Po szpitalu roznosi się wieść o spodziewanym „awansie” Artmana. Ordynatorka jest na niego wściekła, że jej nie uprzedził.

Co dalej?

