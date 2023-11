3 z 6

Sadzikowie zapraszają samotną Wandę do siebie. Jureczko z zazdrością przygląda się rodzinnej krzątaninie. Piotr próbuje przekonać Wandę, żeby dogadała się z mężem. Oddziałowa jest jednak nieugięta, chce mieć dziecko, nawet, jeśli oznacza to korzystanie z metody in vitro. Sadzik próbuje też mediacji z Gerardem. Bez sukcesu.

Sadzik dowiaduje się od córek, że zorganizowana dzięki ich pomocy zbiórka pieniędzy na protezę Gerarda to ogromny sukces. Wpłacono już ponad 60 tysięcy złotych!