Beata Ścibakówna dołączyła do obsady "Diagnozy" pod koniec poprzedniego sezonu. Aktorka wciela się w rolę Olgi Bujak - cenionej pani anestezjolog, a prywatnie lesbijki związanej z Agnieszką, którą gra Agnieszka Wosińska.

Jak donosi "Fakt" żona Jana Englerta przyjęła rolę, bo marzyła o lesbijskim wątku, który wciąż dla Polaków jest tematem tabu. Poza tym, że widzowie wiedzą o jej związku z Agnieszką, nic więcej nie zobaczymy - a właśnie na to liczyła aktorka.



Myślała, że czeka ją ciekawe zawodowe wyzwanie, a na razie tak nie jest. Beata wciąż apeluje do produkcji, by nakręcić mocniejsze sceny. Widzowie wiedzą, że one są lesbijkami, ale nie było żadnego ujęcia, w którym sypiają razem lub choćby się całują. Beacie zależy na tym, by oswajać publiczność z tematem, który jest tabu - ujawnia osoba z produkcji serialu w rozmowie z "Faktem". -