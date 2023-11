1 z 5

Co w 12. odcinku "Diagnozy"? Mamy opis! Czy Marta zostawi Artmana? Czy radiolog Marek Wiśniewski, któremu płaci, przeżyje? Zobacz co się wydarzy przed finałem sezonu!

Anna zaczyna domyślać się, dlaczego Artman regularnie płaci Wiśniewskiemu. Aby mieć pewność, postawia porozmawiać z radiologiem osobiście. Razem z Michałem jadą na Pomorze. Tam, w mieszkaniu Wiśniewskiego, znajdują go nieprzytomnego z pustą fiolką po lekach i butelką alkoholu w rękach. Wzywają pogotowie. W szpitalu okazuje się, że stan radiologa jest stabilny, więc Leśniewska i Wolski decydują się wrócić na Śląsk.



Jan z Martą spotykają na ulicy mężczyznę, Ludwika (w tej roli Tomasz Schimscheiner), który dziwnie się zachowuje, jest zdezorientowany, ma zaniki pamięci. Nagle mężczyzna dostaje ataku padaczkowego. Dzięki Artmanom szybko trafia do szpitala. Marta dzwoni do jego żony. Okazuje się, że Ludwik właśnie dowiedział się o jej romansie. Kobieta przyjmuje z ulgą informację o utracie pamięci i ma nadzieję, że mąż nigdy nie przypomni sobie tego, czego był świadkiem.

